Fidan: SAD uviđaju potrebu da Sirija ostane jedinstvena

Turski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak da je tokom posjete Vašingtonu održao odvojene razgovore s nekoliko američkih zvaničnika i svojim sirijskim kolegom, raspravljajući o dešavanjima u Siriji i Gazi, te je dodao kako je primjetio da SAD uviđaju potrebu da Sirija ostane jedinstvena.

U razgovoru s turskim medijima nakon razgovora, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da je također bio pozvan da se pridruži dijelu sastanka između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šaraa (al-Sharaa), dodajući da se sastao i s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio), potpredsjednikom Džej Di Vensom (J. D. Vance) te američkim posebnim posrednicima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Tomom Barakom (Barrack).

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da se Rubio sastao sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem i Fidanom te da su se dogovorili da nastave s provedbom sporazuma postignutog u martu između Damaska ​​i Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima o integraciji SDF-a u novu sirijsku vojsku.

Provedba sporazuma više je puta zastala u jeku napetosti između dvije strane. Nije bilo jasno koji su konkretni koraci dogovoreni na sastanku u ponedjeljak, prenosi Reuters.