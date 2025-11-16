Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROTEKLO MIRNO

Protesti protiv predsjednika Trampa održani u blizini Bijele kuće

Protestna grupa marširala je okolnim ulicama noseći transparente i uzvikujući slogane protiv aktuelne administracije

U blizini Bijele kuće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

16.11.2025

Demonstranati su se okupili jučer u blizini Bijele kuće u Washingtonu kako bi izrazili nezadovoljstvo politikama američkog predsjednika Donalda Trampa.

Protestna grupa marširala je okolnim ulicama noseći transparente i uzvikujući slogane protiv aktuelne administracije, dok su sigurnosne snage bile raspoređene u širem području radi održavanja reda.

Američki aktivista Džim Kidi (Jim Keady), jedan od učesnika skupa, poručio je da je cilj okupljanja ukazati na, kako je naveo, pogrešan smjer u kojem Trampova administracija vodi zemlju.

- Ovdje smo jer vjerujemo da ova administracija vodi državu u pogrešnom pravcu - rekao je Kidi. 

Protest je protekao mirno, a organizatori su najavili nastavak okupljanja u narednim sedmicama.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRAMP
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.