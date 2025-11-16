Protesti protiv predsjednika Trampa održani u blizini Bijele kuće

Demonstranati su se okupili jučer u blizini Bijele kuće u Washingtonu kako bi izrazili nezadovoljstvo politikama američkog predsjednika Donalda Trampa.

Protestna grupa marširala je okolnim ulicama noseći transparente i uzvikujući slogane protiv aktuelne administracije, dok su sigurnosne snage bile raspoređene u širem području radi održavanja reda.

Američki aktivista Džim Kidi (Jim Keady), jedan od učesnika skupa, poručio je da je cilj okupljanja ukazati na, kako je naveo, pogrešan smjer u kojem Trampova administracija vodi zemlju.

- Ovdje smo jer vjerujemo da ova administracija vodi državu u pogrešnom pravcu - rekao je Kidi.

Protest je protekao mirno, a organizatori su najavili nastavak okupljanja u narednim sedmicama.