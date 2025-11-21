Samit o klimi u Brazilu nastavljen nakon požara

Prostor za održavanje samita UN-a o klimi u Brazilu ponovo je otvoren u četvrtak navečer nakon što je požar ranije tog dana prekinuo pregovore i prisilio delegate na evakuaciju.

Organizatori su rekli da je glavni prostor za konferenciju, gdje se održavaju službeni pregovori, ponovo otvoren u 20:40 i da je nastavak razgovora planiran za petak. Prostor je zatvoren rano poslijepodne nakon izbijanja požara, što je natjeralo sve učesnike da odu.

Brazilski ministar turizma Celso Sabino izjavio je na društvenim mrežama da je požar, koji je izbio ubrzo nakon 14 sati, "brzo stavljen pod kontrolu" i da niko nije povrijeđen. Organizatori su kasnije izjavili da je ukupno 21 osoba primila medicinsku pomoć, uključujući 19 osoba kojima je pružena pomoć zbog udisanja dima, a dvije zbog anksioznosti.

Video snimci snimljeni ranije tog dana prikazuju plamen kako zahvata paviljon u dijelu s nacionalnim eksponatima, a vatra gori kroz krov šatora.

Još nije poznato šta je uzrokovalo požar, a područje zahvaćeno požarom ostat će ograđeno do kraja konferencije.

- Svi su vrištali da izađu: požar, požar, na više jezika - rekao je član osoblja paviljona brazilskom novinskom portalu G1.

- Bio sam uplašen; ljudi su praktično gazili jedni druge - dodao je.

Hiljade evakuisanih čekalo je vani na kiši ili tražilo sklonište u okolnim kafićima, restoranima i benzinskoj pumpi.

Izvan neposredne opasne zone nije bilo znakova panike. Delegati i osoblje kretali su se uredno, razgovarajući pod kišobranima ili nastavljajući rad, dok je voda brzo distribuirana u tropskoj vrućini.

Ujedinjene nacije, koje su domaćini dvonedeljnog samita COP30, saopštile su da je požar ugašen "sa ograničenom štetom". Organizatori su dodali da je požar stavljen pod kontrolu u roku od oko šest minuta.