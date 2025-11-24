Belgija od danas u trodnevnom štrajku

Belgija se suočava sa zatvaranjem škola i poremećajima u željezničkom i zračnom saobraćaju, dok sindikati pozivaju na trodnevni štrajk počevši od ponedjeljka kako bi protestovali protiv vladinih predloženih rezova potrošnje i promjena zakona o radu.

Otkazani vozovi

Štrajkovi se održavaju u tri vala.

Uposleni u javnom prevozu počinju štrajk u ponedjeljak, a nacionalna željeznička kompanija SNCB očekuje da će voziti dva od tri voza ili samo jedan od tri na nekim linijama.

Nekoliko Eurostar vozova koji povezuju Bruxelles s Parizom otkazano je.

U utorak se štrajku pridružuju javne službe poput škola, vrtića i bolnica.

Za srijedu su sindikati pozvali na opći štrajk koji će obuhvatiti sve kategorije.

U srijedu se ne očekuju letovi na dvije glavne aerodrome u zemlji, Bruxelles-Zaventem i Charleroi.

Na štrajk su pozvali glavni belgijski sindikati koji su u sukobu s premijerom Bartom De Weverom zbog njegovih napora da smanji dug zemlje, jedan od najvećih u Evropi, uz Grčku, Italiju i Francusku.

Na vlasti od februara, flamanski konzervativac pokušava nametnuti velike mjere štednje kroz niz neviđenih strukturnih reformi koje se tiču ​​liberalizacije tržišta rada, naknada za nezaposlenost i penzije.

Pritisak na stranke

Do sada je, ipak, proveden samo mali broj mjera koje je predložio De Wever, uglavnom zbog podjela unutar njegove koalicije od pet stranaka.

Dao je svojoj koaliciji rok do Božića da postigne dogovor, također i o zahtjevu za smanjenje potrošnje kako bi se pokrilo povećanje vojnog budžeta.

Štrajk ima za cilj izvršiti pritisak na stranke dok međusobno pregovaraju.

- Ovo je apel premijeru De Weveru i cijeloj vladi da prekinu ukidanje socijalnih programa“,- naveli su sindikati u sopćenju za javnost.

Socijalistički sindikat FGTB optužio je premijera da pokazuje „prezir“ i „nepoštovanje“ prema ovom društvenom pokretu.

De Weverovi saradnici odbili su zahtjeve za komentar.

Raniji sindikalni napori imali su mješovite rezultate. Nekoliko desetaka hiljda demonstranat marširalo je ulicama Bruxellesa sredinom oktobra protestujući protiv onoga što su nazvali "brutalnim" rezovima budžeta, prenosi AFP.