Orbanu stigla važna obavijest iz SAD-a

Američko ministarstvo finansija izdalo je dozvolu za transakcije s ruskim bankama za finansiranje proširenja nuklearne elektrane u mađarskom Paksu.

Dokument je objavljen u petak na web stranici američkog ministarstva finansija, a obuhvaća, među ostalima, rusku središnju banku, Gazprombank, VEB, Sberbank i VTB. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je još početkom mjeseca da je Washington pristao ukinuti sankcije za projekt proširenja nuklearne elektrane u Paksu.

Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao je naknadno da dozvole za finansiranje Paks 2 neće biti vremenski ograničene, navodi ruska novinska agencija Interfax, a prenosi Hina.

"Želimo da dovrše gradnju kako bi mogli postati energetski neovisni", dodao je Rubio, prema izvještaju Interfaxa.

Budimpešta planira proširiti nuklearku gradnjom dvaju VVER reaktora snage 1,2 gigavata. Posao je na javnom konkursu 2014. dobilo društvo Nizhny Novgorod Engineering, podružnica ruske državne nuklearne korporacije Rosatom.

Krajem juna američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je "opću dozvolu" grupi ruskih finansijskih institucija za određene transakcije vezane za nuklearnu energiju koja se upotrebljava u civilne svrhe. Dozvola je bila izdana na razdoblje do 19. decembra ove godine. Prije dvije sedmice mađarska kompanija MVM Group i američka kompanija za nuklearnu tehnologiju Westinghouse Electric Company potpisale su sporazum o opskrbi nuklearnim gorivom.

Westinghouse će prema tom sporazumu MVM-u od 2028. isporučivati gorivo europske proizvodnje za nuklearne reaktore VVER za kompleks u Paksu.

"Diversificirana nabava goriva ublažava vanjsku izloženost i znači predvidivost i energiju po prihvatljivim cijenama za porodice i korporativne klijente", rekao je tom prilikom izvršni direktor MVM grupe Károly Mátrai.

Čelnik Westinghousovog odjela za trgovinu nuklearnim gorivom Tarik Choho primijetio je pak u saopćenju da će tim ugovorom sada opskrbljivati sve nuklearne elektrane u Europi s ugrađenim VVER reaktorima.

Kompanija je uspostavila komercijalne odnose, između ostalog, s nuklearkama u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Finskoj, naveo je čelnik mađarske grupe.