Rusi raketama i dronovima zasuli Kijev, broj poginulih raste

Rusija je tokom noći izvela napad na Kijev, a nešto prije sedam sati ujutro ukrajinsko ratno zrakoplovstvo ponovo je saopćilo da prema glavnom gradu lete nove rakete. Prema navodima ukrajinskih vlasti, tokom opsežnog noćnog napada poginulo je najmanje šest osoba, dok je više desetina ranjeno.

- Kijev je opet pod vatrom. Ostanite u skloništima - napisao je na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko (Vitaliy Klitschko).

U glavnom gradu su se tokom noći čule eksplozije, a požari su izbili u stambenim zgradama od deset i 22 sprata. Ujutro su prijavljene dvije detonacije na sjevernoj strani Kijeva. Vlada je stanovnicima ponovo preporučila da ostanu u skloništima.

- Nažalost, potvrđena je smrt jedne osobe. Prema novijim informacijama, povrijeđeno je sedam ljudi - objavio je na društvenim mrežama načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko (Timur Tkachenko). Ujutro je precizirao da su u napadu život izgubile dvije osobe, među kojima i 86-godišnja žena.

Nekoliko desetina minuta kasnije, Tkačenko je naveo da su još četiri osobe stradale u zapadnom dijelu grada. Spasilačke ekipe i dalje tragaju na terenu, a pod ruševinama bi se, kako navodi, mogle nalaziti dodatne osobe.

Tokom ovog ruskog napada, u kojem su korištene krstareće rakete, dronovi i drugi projektili, pogođene su brojne regije zemlje. U Dnjipropetrovskom okrugu izbio je požar u stambenoj zgradi od devet spratova, a spasioci nastavljaju potragu za eventualno zarobljenim osobama.

U gradu Bila Cerkva, nedaleko od prijestolnice, jedna osoba je poginula, a povrijeđena je četrnaestogodišnja djevojčica, saopćili su gradonačelnik Volodimir Vovkotrub (Volodymyr Vovkotrub) i šef vojne uprave Kijevske oblasti Mikola Kalašnik (Mykola Kalashnyk).

O raketnim udarima i napadima dronovima izvijestile su i druge regije, poput Zaporoške i Harkovske oblasti.

Ukrajina se od februara 2022. brani od opsežne ruske vojne agresije. Zračni napadi predstavljaju važan segment rata koji vode obje strane. Posljednjih sedmica Rusija je intenzivirala udare na energetsku infrastrukturu. Moskva svakog zimskog perioda od početka invazije pokušava paralizirati ukrajinsku energetsku mrežu s ciljem narušavanja morala stanovništva i usporavanja vojne industrije napadnute države, navela je ranije agencija AP.

Ruske vlasti o napadima dronova

Jedna osoba je stradala, a tri su ranjene tokom noćnog napada ukrajinskih dronova na Taganrog, saopćila je gradonačelnica Svetlana Kambulova (Svetlana Kambulova). U Krasnodarskom kraju, gdje su četiri osobe ranjene u Novorosijsku, ukupno je povrijeđeno šest ljudi, izjavio je gubernator Venjamin Kondratjev (Venyamin Kondratyev).

Kijev je posljednjih mjeseci sve češće usmjeravao udare ne samo na vojne ciljeve u Rusiji nego i na industrijsku te energetsku infrastrukturu, s ciljem smanjenja borbene sposobnosti Moskve i otežavanja finansiranja rata prihodima od izvoza nafte i gasa.

Tokom noći, ukrajinski dronovi ponovo su napali crnomorsku luku Novorosijsk, važnu za dio ruskog izvoza nafte. Lokalni zvaničnici su u prvim izvještajima naveli da je jedna osoba povrijeđena i da je oštećeno više kuća.

Gubernator Kondratjev kasnije je objasnio da je riječ o jednom od najintenzivnijih i najdužih ukrajinskih napada na Krasnodarski kraj, pri čemu je ranjeno šest osoba, a oštećeno najmanje 20 kuća u pet različitih naselja. Vatrogasci se bore s požarom na krovu jedne kuće u Tuapseu, dok je situacija najteža u Novorosijsku i Gelendžiku.

Zaustavljanje utovara nafte

Tokom proteklog vikenda, napad na Novorosijsk privremeno je zaustavio utovar nafte u luci na dva dana. Luka izvozi oko 2,2 miliona barela dnevno – oko dva procenta globalne ponude, prenio je Reuters. Novorosijsk učestvuje s približno jednom petinom ukupnog ruskog izvoza nafte.

Prema Reutersu, ovo je do sada bio najrazorniji ukrajinski napad na rusku infrastrukturu za izvoz nafte na Crnom moru. Ukrajina je navela da je u napadu korištena, između ostalog, i njena krstareća raketa Neptun produženog dometa.