Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEDALEKO OD BIJELE KUĆE

Pucnjava u centru Vašingtona: Više osoba ranjeno, među njima i pripadnici Nacionalne garde

Trupe Nacionalne garde, raspoređene iz više saveznih država, nalaze se u Vašingtonu mjesecima, kao dio akcije predsjednika Donalda Trampa

Pucnjava u Vašingtonu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

26.11.2025

Više osoba ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u centru Vašingtona, nedaleko od Bijele kuće, među njima i dva pripadnika Nacionalne garde, saopćio je izvor upoznat s prvim informacijama koje prenosi CNN.

Policija metropolitanskog područja Vašingtona objavila je na društvenoj mreži X da se nalazi na mjestu događaja te je pozvala građane da izbjegavaju ovu lokaciju dok traje intervencija.

Iz Nacionalne garde naveli su da zasad ne mogu dati komentar o incidentu, a detalji o motivu i okolnostima pucnjave još nisu poznati.

Trupe Nacionalne garde, raspoređene iz više saveznih država, nalaze se u Vašingtonu mjesecima, kao dio akcije predsjednika Donalda Trampa usmjerene na borbu protiv kriminala u glavnom gradu, koja je kasnije proširena i na druge američke gradove.

# PUCNJAVA
# BIJELA KUĆA
# SAD
# VAŠINGTON
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.