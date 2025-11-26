Pucnjava u centru Vašingtona: Više osoba ranjeno, među njima i pripadnici Nacionalne garde

Više osoba ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u centru Vašingtona, nedaleko od Bijele kuće, među njima i dva pripadnika Nacionalne garde, saopćio je izvor upoznat s prvim informacijama koje prenosi CNN.

Policija metropolitanskog područja Vašingtona objavila je na društvenoj mreži X da se nalazi na mjestu događaja te je pozvala građane da izbjegavaju ovu lokaciju dok traje intervencija.

Iz Nacionalne garde naveli su da zasad ne mogu dati komentar o incidentu, a detalji o motivu i okolnostima pucnjave još nisu poznati.

Trupe Nacionalne garde, raspoređene iz više saveznih država, nalaze se u Vašingtonu mjesecima, kao dio akcije predsjednika Donalda Trampa usmjerene na borbu protiv kriminala u glavnom gradu, koja je kasnije proširena i na druge američke gradove.