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FRANCUSKA

Svi glavni osumnjičeni za pljačku Louvrea sada su u pritvoru

Istraga se nastavlja kako bi se pronašao ukradeni nakit, utvrdila uloga svakog člana bande i razjasnile okolnosti pod kojima je krađa planirana i izvr

Pljačka u Luvru. Platforma X

FENA

28.11.2025

Četiri navodna glavna počinioca spektakularne krađe umjetnina u Louvreu u Parizu sada su iza rešetaka.

Pariška javna tužiteljica, Laura Beku, objavila je u petak da je pokrenut preliminarni postupak protiv četvrtog osumnjičenog, koji je uhapšen u utorak, pod optužbom za pljačku i članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Tridesetdevetogodišnjak će biti pritvoren, kao i njegova tri navodna saučesnika koji su ranije uhapšeni.

Navodni četvrti počinilac već ima šest prethodnih osuda, a posljednji put je proglašen krivim za teško podvođenje 2023. godine. Također je poznat pravosudnom sistemu po djelima vezanim za rukovanje ukradenom robom, saopćilo je javno tužilaštvo.

Još jedan muškarac i dvije žene, koji su također uhapšeni u utorak, sada su pušteni na slobodu jer trenutno nema dokaza protiv njih.

Istraga se nastavlja kako bi se pronašao ukradeni nakit, utvrdila uloga svakog člana bande i razjasnile okolnosti pod kojima je krađa planirana i izvršena.

Munjeviti napad dospio je na naslovnice međunarodnih medija. Maskirani muškarci parkirali su kamion s platformom za podizanje pored muzeja.

Dok su dvojica počinitelja čekala na ulici na skuterima, druga dvojica su koristila platformu za podizanje kako bi došli do balkona na prvom spratu i odatle ušli u muzej kroz prozor.

Ukrali su osam dragocjenih komada nakita koji su pripadali bivšim kraljicama i caricama iz vitrina i pobjegli na motociklima.

Vrijednost plijena procjenjuje se na 88 miliona eura (100 miliona dolara).

# PLJAČKA
# LOUVRE
# FRANCUSKA
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