Svi glavni osumnjičeni za pljačku Louvrea sada su u pritvoru

Četiri navodna glavna počinioca spektakularne krađe umjetnina u Louvreu u Parizu sada su iza rešetaka.

Pariška javna tužiteljica, Laura Beku, objavila je u petak da je pokrenut preliminarni postupak protiv četvrtog osumnjičenog, koji je uhapšen u utorak, pod optužbom za pljačku i članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Tridesetdevetogodišnjak će biti pritvoren, kao i njegova tri navodna saučesnika koji su ranije uhapšeni.

Navodni četvrti počinilac već ima šest prethodnih osuda, a posljednji put je proglašen krivim za teško podvođenje 2023. godine. Također je poznat pravosudnom sistemu po djelima vezanim za rukovanje ukradenom robom, saopćilo je javno tužilaštvo.

Još jedan muškarac i dvije žene, koji su također uhapšeni u utorak, sada su pušteni na slobodu jer trenutno nema dokaza protiv njih.