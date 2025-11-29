Otac sve naredio: Braća Sirijci ubila sestru jer je imala dečka

Suđenje dvojici braće iz Sirije počelo je u Nizozemskoj, a riječ je o Muhamedu (Mohamedu, 23) i Muhanadu Al Najaru (Al Najjaru, 25).

Oni su optuženi za brutalno ubistvo svoje 18-godišnje sestre Rajan Al Najar (Ryan). Tužilaštvo tvrdi da se radi o takozvanom "ubistvu iz časti" jer je djevojka svojim "zapadnjačkim ponašanjem" i ljubavnom vezom navodno nanijela sramotu porodici. Sumnja se da je nalog za ubistvo izdao njihov otac Kaled (Khaled), koji je u bijegu, piše Telegraph.

Rajnino beživotno tijelo pronašao je prolaznik 28. maja u močvari kod Lelystada, četrdesetak kilometara sjeveroistočno od Amsterdama, šest dana nakon njenog nestanka iz porodične kuće u mjestu Joure. Prema optužnici, braća su joj zavezala usta, svezala je i otežanu utezima bacila u vodu. Istraga je otkrila očev DNK ispod Ryaninih noktiju, što sugerira da se očajnički borila za život. Ocu se zbog bijega sudi u odsutnosti.

Iako se izjašnjavaju nevinima, prebacujući svu krivnju na oca, tužioci ne vjeruju u priču braće. Otac Kaled navodno je poslao dva e-maila nizozemskim medijima u kojima preuzima punu odgovornost i tvrdi da su sinovi nevini, ali tužilaštvo je te tvrdnje odbacilo.

Bila pod policijskom zaštitom

Oni smatraju da je Kaled naredio sinovima da odvedu Rajan na udaljenu lokaciju i ubiju je. Rajan je prije smrti bila pod policijskom zaštitom, ali ta je mjera ukinuta neposredno prije ubistva.

Prema izvještaju nizozemske informativne emisije Nieuwsuur, Kaled Al Najar trenutno se nalazi u sjevernoj Siriji, gdje se u međuvremenu ponovno oženio. Nizozemsko ministarstvo pravosuđa i sigurnosti tvrdi da ne postoji način da se osigura njegovo izručenje.

- Mogućnosti za kaznenopravnu suradnju sa Sirijom trenutno nisu dostupne. Pravosudna tijela potrebna za ovu saradnju još nisu operativna u Siriji - saopćilo je ministarstvo.

Međutim, sirijsko ministarstvo pravosuđa to je oštro demantiralo. Ministar Mazar al-Vais (Mazhar al-Wais) izjavio je kako je sirijski pravosudni sistem u potpunosti obnovljen.

- To je možda bio slučaj na početku kada je režim tek pao - rekao je i dodao da je zemlja "spremna" za saradnju, napomenuvši da su već primili tri zahtjeva za pravnu pomoć od evropskih zemalja.

- Pružit ćemo potrebnu pravnu pomoć u skladu sa propisima - poručio je.

Bez primanja zahtjeva

Sirijski ministar također tvrdi da njegova vlada nikada nije ni primila zahtjev iz Nizozemske u vezi s ovim slučajem.

Ovaj slučaj ponovno je u fokus javnosti stavio problem ubojstava iz časti u Evropi. Procjenjuje se da nizozemska policija svake godine pruža intenzivnu zaštitu za najmanje pet žena koje su u opasnosti od takvog zločina. Izvješća iz više zemalja ukazuju na to da su ubojstva iz časti i povezani oblici zlostavljanja u porastu na europskom kontinentu u posljednjih 20 do 30 godina, piše Telegraph.