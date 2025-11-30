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NAPADAČ POBJEGAO

Stravična pucnjava: Četvero mrtvih, među njima i djeca

Prve informacije upućuju na mogućnost da je napad bio ciljan, istakla je ona

Pucnjava u SAD. KXTV

A. O.

30.11.2025

Najmanje četiri osobe izgubile su život, dok je deset drugih ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u subotu navečer u gradu Stocktonu, u središnjem dijelu Kalifornije, saopćio je Ured šerifa okruga San Joaquin. Napadač je uspio pobjeći i još je nepoznat javnosti, a motiv napada zasad nije razjašnjen.

Prema navodima glasnogovornice šerifovog ureda Hether Brents (Heather Brent), pucnjava je zabilježena neposredno prije 18 sati po lokalnom vremenu u ulici Lucile Avenue, oko desetak kilometara sjeverno od samog centra Stocktona. Kako je dodala, pucnjava se desila u svečanoj sali koja se nalazi iza restorana Dairy Queen, u trenutku kada je tamo bila u toku porodična svečanost.

Brents je naglasila da među ubijenim i ranjenim ima i maloljetnika. Povrijeđeni su prebačeni u više lokalnih bolnica, a još nema službenih informacija o stepenu ozbiljnosti njihovih povreda.

- Prve informacije upućuju na mogućnost da je napad bio ciljan - istakla je ona, dodajući da su dostupni podaci još uvijek vrlo ograničeni.

Policijske ekipe brzo su reagovale, ali je napadač ipak uspio pobjeći i za sada nije identifikovan. 

- Naš glavni prioritet je da otkrijemo identitet počinioca - naglasila je Brents, posebno ističući da je "nezamislivo" da se među žrtvama nalaze i djeca.

- Naše misli su uz sve žrtve, njihove porodice i našu zajednicu - kazala je ona.

Na mjesto tragedije stigle su i federalne službe, među njima FBI te Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF), kako bi pružile pomoć u provođenju istrage.

Stockton, grad s oko 320.000 stanovnika, smješten je oko 70 kilometara južno od Sacramenta.

Ured guvernera Kalifornije Gavina Nusoma (Gavin Newsom) saopćio je da je guverner upoznat s „stravičnim događajem“ i da prati razvoj situacije. Istraga je u toku.

# PUCNJAVA
# KALIFORNIJA
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