Preminuo osnivač organizacije za pravo na potpomognutu smrt

Direktor švicarske organizacije za pravo na potpomognutu smrt „Dignitas“ preminuo je putem postupka potpomognutog okončanja života, saopćila je danas grupa.

Ludwig Minelli, koji je osnovao organizaciju 1998. godine, preminuo je jučer, samo nekoliko dana prije svog 93. rođendana. Organizacija je navela da će „nastaviti raditi i razvijati udruženje u duhu njegovog osnivača – kao profesionalnu međunarodnu organizaciju posvećenu samoodređenju i slobodi izbora u životu i pri njegovom kraju“.

Uticaj na zakonodatvstvo

Minelli, po struci advokat, suočio se s brojnim pravnim izazovima te je podnio više uspješnih žalbi švicarskom Vrhovnom sudu i Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP). Iz Dignitasa su istaknuli da je njegov rad trajno uticao na švicarsko pravo, posebno ukazujući na presudu ESLJP-a iz 2011. godine kojom se priznaje pravo pojedinca na samostalno odlučivanje o važnim pitanjima vezanim za kraj vlastitog života.

Dva uslova

Švicarski zakon ne dopušta eutanaziju, odnosno situacije u kojima druga osoba daje smrtonosnu injekciju. Međutim, određeni oblik potpomognutog okončanja života je legalan već decenijama, ali pod dva stroga uslova:

- osoba koja pomaže ne smije imati nikakvu korist od tog čina

- osoba koja donosi odluku to mora učiniti potpuno svjesno

Švicarski ljekari mogu podržati takav postupak samo kod osoba koje su teško i neizlječivo bolesne ili imaju izrazito narušenu kvalitetu života zbog čega jako pate, te uz strogu provjeru da su sposobne samostalno donijeti odluku.

Za razliku od sličnih organizacija u Švicarskoj, Dignitas — koji prema vlastitim podacima ima više od 10.000 članova — nudi svoje usluge i osobama koje žive izvan zemlje.