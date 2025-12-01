Stotine optužbi za silovanje protiv Al Fayeda, traži se nova nova istraga u...

Škotska policija je pod pritiskom da ponovno otvori istragu o navodnom silovanju protiv pokojnog Mohameda Al Fayeda, bivšeg vlasnika Harrodsa koji je preminuo 2023. godine. Inicijativa dolazi u trenutku dok se broj optužbi za seksualno zlostavljanje protiv njega popeo na više od 400, a najstarije sežu u 1977. godinu, piše Sky News.

Istraga o kojoj je riječ odnosi se na optužbu za silovanje na njegovom imanju u Škotskom visočju. Škotska policija prethodno je zatvorila slučaj, no navela je da bi ga mogla ponovo otvoriti ukoliko se pojave nove relevantne informacije.

Pismo parlamentarne skupine

Prošle sedmice je u Westminsteru osnovana nova Sveparlamentarna grupa (APPG) s ciljem praćenja istrage koju londonska Metropolitanska policija vodi protiv Al Fayeda te zalaganja za potpunu istragu skandala.

Supredsjedatelji grupe, Wendy Chamberlain, zamjenica čelnika škotskih liberalnih demokrata i bivša policajka, te laburistički zastupnik Dave Robertson, uputili su pismo glavnoj povjerenici Škotske policije Jo Farrell, tražeći ponovno otvaranje škotske istrage.

"Cijenimo što ste prethodno zatvorili svoju istragu o prijavama trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja od strane Fayeda", stoji u pismu. "Međutim, primjećujemo da su u toku istrage Metropolitanske policije, uz interes Neovisnog ureda za policijsko postupanje za postupanje s ranijim pritužbama."

"Na temelju toga, pišemo kako bismo vas pitali razmatrate li ponovno otvaranje svoje istrage. Ako trenutno ne razmatrate ponovno otvaranje svoje istrage, pozivamo vas da procijenite prednosti takvog postupka", poručili su.

Stotine navodnih žrtava

Iz APPG-a su poručili kako je razmjer kaznenih djela za koja se al Fayed tereti "ogroman". Postoji više od 400 poznatih preživjelih, a sve više žena istupa i dvije godine nakon smrti Fayeda i dalje istupa.

S obzirom na to da najranija poznata optužba protiv Fayeda datira iz 1977., prijave trgovine ljudima i izvještaja o užasnom seksualnom zlostavljanju koje se odvijalo preko međunarodnih granica, čini se posve vjerovatnim da su zločini počinjeni unutar Škotske."

Oglasili se Harrods i policija

Škotska policija potvrdila je primitak pisma i navela da će "odgovoriti u dogledno vrijeme". Glasnogovornik Harrodsa također se oglasio: "Harrods podržava hrabrost svih preživjelih koji istupaju. Nastavljamo poticati preživjele da podnesu zahtjeve Harrodsovom programu obeštećenja. Ondje mogu podnijeti zahtjev za odštetu do 31. marta 2026.

Podršku će dobiti i iz perspektive savjetovanja i putem neovisnog odvjetnika za preživjele. "Također potičemo preživjele da istraže sve dostupne im putove u svojoj potrazi za pravdom, bilo da se radi o policiji ili porodici i imanju Fayeda", zaključio je glasnogovornik.