Tramp će prisustvovati žrijebu za Mundijal

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovat će u petak žrijebu grupa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Vašingtonz, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

- U petak će predsjednik Tramp prisustvovati žrijebu grupa SP-a u Kennedy Centru - rekla je glasnogovornica.

Izvlačenje će biti održano 5. decembra u Vašingtonu, s početkom u 18 sati po našem vremenu.

U Vašingtonu će biti formirano 12 grupa sa po četiri ekipe. U momentu žrijeba bit će poznate 42 učesnice Mundijala, dok će preostalih šest biti određeno u martu kroz dodatne kvalifikacijske miniturnire.

Dan kasnije FIFA će objaviti i potpuni raspored utakmica. U petak će biti poznate grupe, a ažurirani raspored s tačno određenim stadionima i terminima objavit će se u subotu, 6. decembra.

Prezentaciju će voditi predsjednik FIFA-e Đani Infantinu (Gianni Infantino) uz bivše nogometaše, a očekuje se i dolazak predstavnika svih 42 reprezentacije koje su već osigurale nastup.

Prijenos žrijeba

FIFA je saopćila da je cilj određivanja rasporeda stvaranje optimalnih uslova za igrače i navijače, uz praćenje utakmica u različitim vremenskim zonama kad god je to moguće.

Prijenos žrijeba bit će dostupan uživo od 18 sati putem FIFA-inih platformi, uključujući FIFA.com i YouTube kanal, kao i televizijskih emitera širom svijeta.