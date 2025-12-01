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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp će prisustvovati žrijebu za Mundijal

Izvlačenje će biti održano 5. decembra u Vašingtonu

Tramp i Infantino. AP

M. Až.

1.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prisustvovat će u petak žrijebu grupa Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Vašingtonz, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

- U petak će predsjednik Tramp prisustvovati žrijebu grupa SP-a u Kennedy Centru - rekla je glasnogovornica.

Izvlačenje će biti održano 5. decembra u Vašingtonu, s početkom u 18 sati po našem vremenu.

U Vašingtonu će biti formirano 12 grupa sa po četiri ekipe. U momentu žrijeba bit će poznate 42 učesnice Mundijala, dok će preostalih šest biti određeno u martu kroz dodatne kvalifikacijske miniturnire.

Dan kasnije FIFA će objaviti i potpuni raspored utakmica. U petak će biti poznate grupe, a ažurirani raspored s tačno određenim stadionima i terminima objavit će se u subotu, 6. decembra.

Prezentaciju će voditi predsjednik FIFA-e Đani Infantinu (Gianni Infantino) uz bivše nogometaše, a očekuje se i dolazak predstavnika svih 42 reprezentacije koje su već osigurale nastup.

Prijenos žrijeba

FIFA je saopćila da je cilj određivanja rasporeda stvaranje optimalnih uslova za igrače i navijače, uz praćenje utakmica u različitim vremenskim zonama kad god je to moguće.

Prijenos žrijeba bit će dostupan uživo od 18 sati putem FIFA-inih platformi, uključujući FIFA.com i YouTube kanal, kao i televizijskih emitera širom svijeta.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine – prvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice – održat će se u 16 gradova u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Do sada je prodano gotovo dva miliona ulaznica. Turnir počinje 11. juna, a finale je zakazano za 19. juli u New Jerseyju.

Pohvale za FIFA-u

Predsjednik SAD-a je u julu, tokom Svjetskog klupskog prvenstva, pohvalio FIFA-u za doprinos razvoju nogometa na američkom kontinentu.

- Fantastično im ide. To je sport u razvoju. Sjajan sport - rekao je Tramp u intervjuu za DAZN.

- Mislim da će nogomet ovdje biti jako 'vruć'. Već jeste. Mislim da će biti izuzetno popularan. Radi se o jedinstvu, okupljanju ljudi i puno ljubavi među zemljama. Pretpostavljam da je ovo najinternacionalniji sport na svijetu, pa zato može ujediniti planetu - dodao je Tramp.

# GIANNI INFANTINO
# FIFA
# SAD
# DONALD TRUMP
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