Tramp: "Putin možda želi doći na Svjetsko prvenstvo"

Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je lokaciju žrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo, nakon što je ranije danas najavio "veliku objavu" u Ovalnom uredu.

Tramp je objavio da će izvlačenje grupa Mundijala, koji će se iduće godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, biti održano 5. decembra u washingtonskom Kennedy Centru. Pritom je najavio da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao doći kao gost na Svjetsko prvenstvo.

- Vjerujem da će doći, ovisno o tome što se dogodi. Možda hoće, a možda i neće, ovisno o tome šta se dogodi - izjavio je Tramp.

Fotografija susreta

Netom prije toga iz ladice je izvadio fotografiju sebe i Putina na Aljasci.

- Poslao mi ju je neko ko jako želi doći na Svjetsko prvenstvo. Sviđa mi se fotografija. Bio je pun poštovanja prema meni i našoj zemlji, ali ne i prema drugima - izjavio je.

Novinari su ga upitali o ruskom napadu na američko poduzeće u Ukrajini, na što je Tramp odgovorio da "nije sretan".

- Nisam sretan ni zbog čega što ima veze s tim ratom. Mislim da ćemo u sljedeće dvije sedmice saznati u kojem će smjeru to ići i bolje je da budem jako sretan - rekao je.

Najava žrijeba

Trampu je društvo u Bijeloj kući pravio i njegov novi veliki prijatelj, predsjednik FIFA-e Đani Infantino, osim potpredsjednika Vancea.

- Svjetsko prvenstvo će u američku ekonomiju unijeti više od 30 milijardi dolara i stvoriti 185.000 američkih radnih mjesta. Nijedan sportski događaj ne privlači više pažnje i više navijača. Jako se veselim ždrijebu - dodao je Tramp.

Kennedy Center jedna je od Trampovih većih preokupacija, nakon što je početkom godine smijenio kompletnu upravu te imenovao sebe predsjednikom odbora. Zbog toga su otkazani brojni programi, a mnogi umjetnici u znak protesta napustili su instituciju, što je rezultiralo padom prodaje ulaznica i bojkotom događanja.

- Kažu da bi se trebao zvati Trump Kennedy Center, ali o tome ćemo razgovarati za sedmicu ili dvije - poručio je američki predsjednik.