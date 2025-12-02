Ko je Federika Mogerini: Od Rima do vrha evropske moći

Bivša visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Federika Mogerini nalazi se u pritvoru. Istraga protiv nje odnosi se na sumnju u prevaru povezanu s programima obuke koje EU finansira za mlade diplomate.

Inače, Federica Mogherini jedna je od najprepoznatljivijih evropskih diplomatkinja svoje generacije, žena koja je obilježila vanjsku politiku Evropske unije u periodu velikih globalnih previranja.

Rođena 16. juna 1973. u Rimu, odrastala je u okruženju intelektualaca i posvećenih evropskih idealista, što je presudno oblikovalo njen kasniji politički i diplomatski put. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu “La Sapienza”, a mnogo godina kasnije dobila je i počasni doktorat Univerziteta Tampere u Finskoj. Udata je i majka dvije kćerke.

Njena politička karijera počinje u italijanskom Parlamentu, gdje je prvi put izabrana 2008. godine, a zatim ponovo 2013. Kao mlada parlamentarka brzo se nametnula ozbiljnošću i sposobnošću da razumije kompleksne međunarodne procese, pa je tako postala sekretarka Odbora za odbranu te članica italijanske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i u Odboru za vanjske poslove.