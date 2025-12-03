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Peskov: Nije tačno da je Putin odbio američki mirovni plan

Jučer je po prvi put došlo do direktne razmjene mišljenja

Dmitrij Peskov. Anadolija

Dž. R.

3.12.2025

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov kazao je da nije tačno da je Vladimir Putin odbio američki mirovni plan za Ukrajinu.

- Ne, to ne bi bilo tačno. Činjenica je da je jučer po prvi put došlo do direktne razmjene mišljenja. I ponovo, kao što je juče rečeno, neke stvari su prihvaćene, druge su označene kao neprihvatljive. To je normalan radni proces, traženje kompromisa - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li bi bilo ispravno reći da je Putin odbio američki plan.

Peskov je rekao da je Moskva spremna da se sastane sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) onoliko puta koliko bude potrebno da se riješi situacija u Ukrajini.

- Svi smo spremni da se sastajemo sa Trampovom administracijom onoliko puta koliko bude potrebno da se postigne mirovno rešenje - rekao je Peskov.

Kako je rekao, "što tiše budu vođeni pregovori o ukrajinskom rješavanju, to će oni biti produktivniji".

- Postoji razumijevanje da što više ovi pregovori budu vođeni u tišini, to će njihova produktivnost biti veća. Ovog principa ćemo se pridržavati i nadamo se da će se i naši američki sagovornici također pridržavati ovog principa - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja rekao je da "Rusija veoma cijeni političku volju američkog predsjednika Donalda Trampa da mirno riješi situaciju u Ukrajini".

- Veoma cijenimo političku volju predsjednika Trampa da nastavi, da tako kažem, traženje rješenja sukoba u Ukrajini na miran način. I, naravno, zahvalni smo na tim naporima Trampove administracije - rekao je Peskov.

Podsjetimo, Putin je jučer više od pet sati razgovarao sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

# VLADIMIR PUTIN
# MIROVNI PLAN
# DMITRIJ PESKOV
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