Peskov: Nije tačno da je Putin odbio američki mirovni plan

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov kazao je da nije tačno da je Vladimir Putin odbio američki mirovni plan za Ukrajinu.

- Ne, to ne bi bilo tačno. Činjenica je da je jučer po prvi put došlo do direktne razmjene mišljenja. I ponovo, kao što je juče rečeno, neke stvari su prihvaćene, druge su označene kao neprihvatljive. To je normalan radni proces, traženje kompromisa - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li bi bilo ispravno reći da je Putin odbio američki plan.

Peskov je rekao da je Moskva spremna da se sastane sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) onoliko puta koliko bude potrebno da se riješi situacija u Ukrajini.

- Svi smo spremni da se sastajemo sa Trampovom administracijom onoliko puta koliko bude potrebno da se postigne mirovno rešenje - rekao je Peskov.

Kako je rekao, "što tiše budu vođeni pregovori o ukrajinskom rješavanju, to će oni biti produktivniji".