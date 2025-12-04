Američki borbeni avion se srušio u pustinji

Incident je potvrđen u objavi na mreži Iks sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju trenutak pada aviona i katapultiranje pilota.

U udaljenom dijelu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka "Death Valley" srušio se američki borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S. Air Force.

- Dana 3. decembra 2025. oko 10:45 sati, pilot Thunderbirda sigurno se katapultirao iz aviona F-16C Fighting Falcon tokom trenažne misije u kontrolisanom vazdušnom prostoru u Kaliforniji. Pilot je u stabilnom stanju i prima dalju medicinsku njegu. Incident je pod istragom, a dodatne informacije objavit će Kancelarija za odnose s javnošću 57. krila - navedeno je u saopštenju.

Okolnosti nesreće i dalje se ispituju, a na teren su upućene istražne ekipe.