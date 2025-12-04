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NJU DELHI

Putin doputovao u Indiju na razgovore s Modijem

Dvojica lidera zagrlila su se na crvenom tepihu nakon što je Putin izašao iz aviona

Putin i Modi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
FENA

4.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin sletio je u četvrtak u Nju Delhi, gdje ga je na aerodromu dočekao indijski premijer Narendra Modi, čime je započela prva posjeta ruskog čelnika starom prijatelju, Indiji, od početka rata u Ukrajini prije skoro četiri godine.

Putina na dvodnevnom putovanju prate visoki ministri i velika ruska poslovna delegacija, dok Moskva i Nju Delhi nastoje proširiti svoje ekonomske veze van energetike i odbrane.

Modi ugošćuje Putina na privatnoj večeri u četvrtak, a dvojica čelnika održat će razgovore na vrhu u petak.

Modijeva prisutnost kako bi pozdravio Putina po dolasku na aerodrom rijetka je gesta odavanja počasti, jer strane čelnike u posjeti obično primaju visoki indijski ministri.

Dvojica lidera zagrlila su se na crvenom tepihu nakon što je Putin izašao iz aviona, prenosi Reuters.

# INDIJA
# NARENDRA MODI
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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