Putin doputovao u Indiju na razgovore s Modijem

Ruski predsjednik Vladimir Putin sletio je u četvrtak u Nju Delhi, gdje ga je na aerodromu dočekao indijski premijer Narendra Modi, čime je započela prva posjeta ruskog čelnika starom prijatelju, Indiji, od početka rata u Ukrajini prije skoro četiri godine.

Putina na dvodnevnom putovanju prate visoki ministri i velika ruska poslovna delegacija, dok Moskva i Nju Delhi nastoje proširiti svoje ekonomske veze van energetike i odbrane.

Modi ugošćuje Putina na privatnoj večeri u četvrtak, a dvojica čelnika održat će razgovore na vrhu u petak.

Modijeva prisutnost kako bi pozdravio Putina po dolasku na aerodrom rijetka je gesta odavanja počasti, jer strane čelnike u posjeti obično primaju visoki indijski ministri.

Dvojica lidera zagrlila su se na crvenom tepihu nakon što je Putin izašao iz aviona, prenosi Reuters.