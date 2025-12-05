Mocart: 234. godišnjica smrti muzičkog genija

Na današnji dan 1791. godine, u Beču je preminuo austrijski kompozitor Volfgang Amadeus Mocart (Wolfgang Mozart), jedan od najboljih kompozitora u historiji muzike. Napisao je više od 600 djela, među kojima opere, simfonije, koncerti za klavir, violinu i druge instrumente, kantate, mise… Čudo od djeteta Mocart je bio čudo od djeteta, dječak koji je prije poznavao note nego slova i koji je već s tri godine počeo pisati jednostavne pjesmice, a s pet održavati koncerte. Nije imao ni devet godina kada je u Londonu objavio svoje prve simfonije, prve sonate za čembalo, prva vokalna djela, kao i prve koncerte. U januaru 1768., na prijemu kod cara u Beču, car je od Mocarta naručio njegovu prvu operu "Jednostavna prevara", koju je mladi genije završio za samo tri mjeseca. Inače, njegov najcjenjeniji dio opusa predstavljaju opere, a trima najznačajnijim smatraju se “Figarov pir”, “Don Giovanni” i “Čarobna frula”.

Papa Julije II . Wikipedia.org Papa Julije II . Wikipedia.org

Rođen papa Julije II, najveći pokrovitelj umjetnosti Rimokatoličke crkve 1443. - Rođen italijanski svećenik Đulijano dela Rovere (Giuliano della Rovere), papa Julije II, najveći pokrovitelj umjetnosti među poglavarima Rimokatoličke crkve. Najviše je cijenio radove renesansnih slikara i vajara, pa je od Mikelanđela (Michelangelo) naručio izradu fresaka u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, od Bramantea rekonstrukciju Crkve Svetog Petra, dok je Rafael Santi (Raffaello) oslikao njegove privatne odaje. 1870. - Umro francuski pisac Aleksandar Dima Otac (Alexandre Dumas), začetnik feljton-romana, koji se proslavio avanturističkim romanima sa sadržajima iz francuske historije ("Tri musketara", „Grof od Monte Krista“, „Kraljica Margo“). 1901. - Rođen američki režiser i producent Volter Volt Dizni (Walter Walt Disney), jedna od najmoćnijih ličnosti svjetskog animiranog filma. Dizni je tvorac i najzaslužniji za popularizaciju crtanog filma. Karijeru, tokom koje je dobio 29 Oskara, počeo je 1921., a svjetsku slavu stekao 1928., kada je prikazao prvi film s Mikijem Mausom (Mickey Mouse). 1901. - Verner Hajsenberg (Werner Heisenberg), njemački fizičar i nobelovac, rođen je na današnji dan. Svojim radovima je utjecao na daljnji razvoj kvantne mehanike. Godine 1932., dobio je Nobelovu nagradu iz fizike. 1926. - Umro francuski slikar Klod Mone (Claude Monet), najznačajniji predstavnik i jedan od osnivača impresionizma. Prema njegovoj slici "Impresija, izlazak sunca", izloženoj 1874. u Parizu, cijeli slikarski pravac je dobio ime.

Žene u Turskoj dobile pravo glasa . Getty.edu Žene u Turskoj dobile pravo glasa . Getty.edu

Žene u Turskoj dobile pravo glasa 1934. - Žene u Turskoj dobile pravo glasa i pravo da budu birane, zahvaljujući Mustafi Kemal-paši Ataturku, osnivaču i prvom predsjedniku Republike Turske. 1940. - Umro češki violinist i kompozitor Jan Kubelik. Nastupao je na koncertima širom svijeta od svoje osme godine i stekao slavu violinskog virtuoza, nasljednika čuvenog italijanskog violiniste Nikola Paganinija (Niccolo). Komponovao je šest violinskih koncerata, "Američku simfoniju", te mnoge kraće violinske kompozicije. 1967. - Rođen Nenad Knežević, poznatiji pod scenskim imenom Knez, crnogorski pop pjevač i kantautor. Već s prvim albumom „Kao magija“ doživio je veliki uspjeh, te dobio nagrade album godine PGP-a RTB, Oskar popularnosti, Zlatni hit, Zlatna kaseta, Zlatna palma, Melko i dr. S trećim albumom „Automatic“ (1996.) oborio je sve rekorde prodaje. Predstavljao je Crnu Goru na Eurosongu 2015. u Beču s pjesmom "Adio", te je osvojio 13. mjesto u finalu, što je u tom trenutku bio najbolji plasman Crne Gore na tom takmičenju. 1995. Članice NATO-a odobrile upućivanje 60.000 vojnika u Bosnu i Hercegovinu radi očuvanja mira postignutog Dejtonskim sporazumom.

Zdravka Krstulović . Mirovina.hr Zdravka Krstulović . Mirovina.hr