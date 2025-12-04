Izraelska vojska objavila da je ubila četrdesetak boraca Hamasa

Izraelska vojska u četvrtak je objavila da su njene snage ubile oko 40 boraca Hamasa koji su bili zarobljeni u tunelima ispod Rafaha u južnoj Gazi, u području koje je sada pod izraelskom kontrolom.

Oko 200 boraca mjesecima je bilo zarobljeno u tunelima, tvrde izraelski i američki zvaničnici, iako su se neki od tada pojavili i ubijeni u sukobima s izraelskim snagama ili su se predali, izvijestili su izraelski mediji.

Vašington i drugi posrednici nastojali su postići dogovor da borci Hamasa polože oružje u zamjenu za prolaz u druge dijelove enklave, ali ti su razgovori propali.

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) rekao je da će dogovor biti test za širi proces razoružavanja Hamasa širom Gaze.

Među ubijenima bila su najmanje tri lokalna zapovjednika, objavila je izraelska vojska u četvrtak, kao i sin jednog od prognanih vođa Hamasa, Gazi Hamada.

Neki izvori Hamasa potvrdili su pogibiju barem jednog zapovjednika, Mohamada al-Bavaba, iako skupina nije službeno potvrdila izvještaj.

Hamas nije službeno potvrdio broj zarobljenih niti koliko ih je još ostalo.

Portparol grupe u Gazi odbio je komentirati navodno ubistvo 40 naoružanih osoba od Izraela, prenosi Reuters.