Novi napad na brod u Pacifiku: Poginule četiri osobe

U novom napadu američke vojske na brod za koji tvrde da je prevozio drogu u obalnim vodama Latinske Amerike, ubijene su četiri osobe.
Udar u istočnom dijelu Pacifika naredio je američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), objavilo je Američko južno komandanstvo na društvenim mrežama, podijelivši i video napada.
- Obavještajni podaci potvrdili su da je plovilo prevozilo narkotike i kretalo se poznatom rutom krijumčarenja u istočnom Pacifiku. Četiri muškarca, narkoterorista koja su bila na plovilu, ubijena su - izvijestilo je Južno zapovjedništvo, odgovorno za američke vojne operacije u Karipskom moru te vodama uz srednju i južnu Ameriku.
Pritisak na režim
Od početka septembra američka vojska izvela je najmanje 22 napada na plovila u istočnom Pacifiku i Karibima za koja administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) tvrdi da krijumčare drogu. Dosad je u tim napadima ubijeno najmanje 87 ljudi. Jučerašnji napad bio je prvi javno poznati napad od 15. novembra.
Napadi na brodove dio su šire kampanje Bijele kuće usmjerene na pritisak na režim venezuelskog čelnika Nicolasa Madura. Hegset je širu akciju protiv krijumčarenja nazvao Operacija Južno koplje.
Tramp opravdava napade na brodove s drogom tvrdeći da se SAD nalazi u "oružanom sukobu" s narkokartelima te da su plovila pod upravom stranih terorističkih organizacija.
Brojne kontroverze
Najnoviji napad događa se dok se Hegset nalazi pod povećalom nakon nedavnog izvještaja Washington Posta o napadu 2. septembra u Karibima u kojem je poginulo 11 ljudi. Prema tom izvještaju, američka vojska pogodila je brod s dvije rakete, što je Bijela kuća potvrdila.
Izvor upoznat sa slučajem izjavio je za CBS News da je drugi udar izveden dok su se dvije osobe, koje su preživjele prvi udar, pokušavale popeti natrag na brod. Prema tom izvoru, preživjeli su navodno pokušavali spasiti dio narkotika. Neki zastupnici doveli su u pitanje predstavlja li drugi udar ratni zločin.
Hegset je negirao da je naredio drugi udar, tvrdeći da je odluku donio admiral mornarice Frenk Mič Bredli (Frank "Mitch" Bradley). Washington Post je pisao da je Hegset rekao kako "svi na brodu trebaju biti ubijeni", što je on sam demantirao, a demantirao je i Bredli.
Jučer su članovi Kongresa održali zatvorenu sjednicu na kojoj im je prikazan video drugog udara, a o incidentu su ih izvijestili Bredli i general Dan Caine, načelnik Združenog stožera.
Nakon gledanja snimke, demokratski zastupnik iz Connecticuta Džim Hajms (Jim Himes), najviše rangirani demokrat u Odboru za obavještajna pitanja Zastupničkog doma, nazvao ju je "jednom od najuznemirujućih stvari koje je vidio tokom javne službe". Istovremeno, republikanski senator iz Arkansasa Tom Cotton, predsjednik Senatskog odbora za obavještajna pitanja, kazao je da "nije vidio ništa uznemirujuće".