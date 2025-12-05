Novi napad na brod u Pacifiku: Poginule četiri osobe

U novom napadu američke vojske na brod za koji tvrde da je prevozio drogu u obalnim vodama Latinske Amerike, ubijene su četiri osobe. Udar u istočnom dijelu Pacifika naredio je američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), objavilo je Američko južno komandanstvo na društvenim mrežama, podijelivši i video napada. - Obavještajni podaci potvrdili su da je plovilo prevozilo narkotike i kretalo se poznatom rutom krijumčarenja u istočnom Pacifiku. Četiri muškarca, narkoterorista koja su bila na plovilu, ubijena su - izvijestilo je Južno zapovjedništvo, odgovorno za američke vojne operacije u Karipskom moru te vodama uz srednju i južnu Ameriku.

Pritisak na režim Od početka septembra američka vojska izvela je najmanje 22 napada na plovila u istočnom Pacifiku i Karibima za koja administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) tvrdi da krijumčare drogu. Dosad je u tim napadima ubijeno najmanje 87 ljudi. Jučerašnji napad bio je prvi javno poznati napad od 15. novembra. Napadi na brodove dio su šire kampanje Bijele kuće usmjerene na pritisak na režim venezuelskog čelnika Nicolasa Madura. Hegset je širu akciju protiv krijumčarenja nazvao Operacija Južno koplje. Tramp opravdava napade na brodove s drogom tvrdeći da se SAD nalazi u "oružanom sukobu" s narkokartelima te da su plovila pod upravom stranih terorističkih organizacija.