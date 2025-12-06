Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

URUŠIO SE DIO ULICE

Rupa duboka oko dva metra "progutala" parkirane automobile

Do incidenta je došlo u okrugu An Hai, gdje su lokalne vlasti odmah uputile hitne službe nakon što se površinski sloj ceste srušio

Rupa, duboka oko dva metra, formirala se uz metalnu ogradu aktivnog gradilišta. Screenshot

A. O.

6.12.2025

Dio jedne ulice u centralnom vijetnamskom gradu Da Nangu u srijedu poslijepodne iznenada se urušio, stvarajući veliku rupu koja je „progutala“ dva parkirana automobila. Do incidenta je došlo u okrugu An Hai, gdje su lokalne vlasti odmah uputile hitne službe nakon što se površinski sloj ceste srušio u blizini raskrsnice.

Rupa, duboka oko dva metra, formirala se uz metalnu ogradu aktivnog gradilišta, u vrijeme kada grad bilježi obilne padavine. Kako bi se spriječile dodatne štete i osiguralo područje, na teren su poslani bageri i spasilačka oprema, a oštećena vozila su izvučena iz urušene zone. Cijeli dio ulice je zatvoren za saobraćaj radi zaštite javne sigurnosti tokom istrage.

Uprkos dramatičnom prizoru, lokalni zvaničnici su potvrdili da u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

# RUPA
# CESTA
# VIJETNAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.