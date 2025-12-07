Iz Hamas prvi put progovorili o polaganju oružja

Hamas je otkrio da je spreman razgovarati o zamrzavanju, skladištenju ili polaganju oružja kao dijelu potencijalnog dugoročnog primirja s Izraelom, rekao je Basem Naim, visoki zvaničnik ove organizacije.

Ovo je prvi put da ovakva izjava dolazi iz vrha Hamasa, a u trenutku dok pregovorima posreduju sAD.

Inače, Naim je član političkog biroa zaduženog za donošenje ključnih odluka, a za AP tokom Foruma u Dohi poručio je da su spremni razmotriti različite modele upravljanja svojim arsenalom tokom prekida vatre.

- Otvoreni smo za sveobuhvatan pristup kako bismo izbjegli daljnje sukobe - istakao je te dodao da Hamas zadržava pravo na otpor.

Istakao je da je grupa spremna položiti oružje u sklopu procesa uspostavljanja palestinske države.

Inače, Izrael insistira za potpunim razoružavanjem Hamasa, na čemu insistiraju od početka sukoba.