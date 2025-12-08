Požari u Australiji gutaju kuće: Poginuo vatrogasac

Sjeverno od Sidneja u Australiji bukti požar koji je uništio više kuća i spalio velike dijelove šume, a u pokušaju da ga stavi pod kontrolu, jedan od vatrogasaca je poginuo nakon što ga je udarilo drvo, saopćile su vlasti u ponedjeljak.

Ekipe za hitne intervencije požurile su u šumu u blizini ruralnog grada Bulahdelaha, 200 km sjeverno od Sydneya, nakon što je prijavljeno da je drvo palo na muškarca. Pedesetdevetogodišnjak je doživio srčani zastoj i preminuo na mjestu događaja, rekli su zvaničnici.