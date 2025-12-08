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VIŠE OD 50 SE PROŠIRILO

Požari u Australiji gutaju kuće: Poginuo vatrogasac

Brzo šireći požar tokom vikenda uništio je 16 kuća na centralnoj obali države, u kojoj živi oko 350.000 ljudi

Požar guta kuće. AP

Dž. R.

8.12.2025

Sjeverno od Sidneja u Australiji bukti požar koji je uništio više kuća i spalio velike dijelove šume, a u pokušaju da ga stavi pod kontrolu, jedan od vatrogasaca je poginuo nakon što ga je udarilo drvo, saopćile su vlasti u ponedjeljak.

Ekipe za hitne intervencije požurile su u šumu u blizini ruralnog grada Bulahdelaha, 200 km sjeverno od Sydneya, nakon što je prijavljeno da je drvo palo na muškarca. Pedesetdevetogodišnjak je doživio srčani zastoj i preminuo na mjestu događaja, rekli su zvaničnici.

Više od 50 šumskih požara se proširilo širom države Novi Južni Wales od ponedjeljka ujutro. Brzo šireći požar tokom vikenda uništio je 16 kuća na centralnoj obali države, u kojoj živi oko 350.000 ljudi.

Vlasti su upozorile na sezonu visokorizičnih šumskih požara tokom ljetnih mjeseci u Australiji od decembra do februara, sa povećanim šansama za ekstremne vrućine u velikim dijelovima zemlje nakon nekoliko relativno mirnih godina.

# POŽAR
# AUSTRALIJA
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