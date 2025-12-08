Hernandez se zahvalio Bogu i Trampu na pomilovanju

Bivši predsjednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez pomilovan je prije nekoliko dana za trgovinu drogom, a za to se zahvalio Bogu i predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump).
Hernandez je kazao da je Tramp promijenio njegov život i da mu to nikad neće zaboraviti.
Dodaje da nikad nije izgubio vjeru te je uputio izraze zahvalnosti Trampu za kojeg je rekao da ima hrabrost da brani pravdu i ispuni svoje obećanje da se nikada više ogromna moć države neće koristiti za progon političkih protivnika.
Ponovio je neke od Trampovih često korištenih izjava kako bi objasnio vlastite pravne probleme, rekavši da je bio podvrgnut korumpiranom progonu koji proizlazi iz zavjere koju je skovala predsjednička administracija Džo Bajdena (Joe Biden), kao i operateri takozvane duboke države.
Tvrdio je da su protivnici bili ljuti na njega jer se pokušao obračunati s organiziranim kriminalom u Hondurasu dok je bio predsjednik.
- Željeli su uništiti moj moral, izbrisati moje ime i okaljati moje naslijeđe - rekao je Hernandez koji je bio predsjednik Hondurasa od 2014. do 2022. godine.
Hernandez je izručen SAD kako bi se suočio s optužbama za trgovinu drogu i oružjem u aprilu 2022. godine, otprilike tri mjeseca nakon završetka svog drugog predsjedničkog mandata.
Porota ga je osudila 8. marta 2024. godine nakon trodnevnog suđenja.
Služio je kaznu u federalnom zatvoru kada ga je Tramp pomilovao, što je dovelo do njegovog puštanja iz pritvora.
Trampovo pomilovanje izazvalo je političku pometnju iz nekoliko razloga. Dogodilo se u trenutku kada je američki predsjednik poveo "rat protiv droge" zračnim napadima na optužene trgovce drogom.
Hernandez je, nadalje, pomilovan usred neuobičajeno visokog nivoa miješanja SAD u predsjedničke izbore u Hondurasu.