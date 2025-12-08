Hernandez se zahvalio Bogu i Trampu na pomilovanju

Bivši predsjednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez pomilovan je prije nekoliko dana za trgovinu drogom, a za to se zahvalio Bogu i predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump).

Hernandez je kazao da je Tramp promijenio njegov život i da mu to nikad neće zaboraviti.

Dodaje da nikad nije izgubio vjeru te je uputio izraze zahvalnosti Trampu za kojeg je rekao da ima hrabrost da brani pravdu i ispuni svoje obećanje da se nikada više ogromna moć države neće koristiti za progon političkih protivnika.

Ponovio je neke od Trampovih često korištenih izjava kako bi objasnio vlastite pravne probleme, rekavši da je bio podvrgnut korumpiranom progonu koji proizlazi iz zavjere koju je skovala predsjednička administracija Džo Bajdena (Joe Biden), kao i operateri takozvane duboke države.