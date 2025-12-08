Putinov čovjek: "Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu"

Sergej Karaganov, dugogodišnji savjetnik Kremlja i jedan od najutjecajnijih ruskih geopolitičkih stratega, izjavio je na državnoj televiziji Rusija 1 da Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom. Karaganov, blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, predvodio je rusko Vijeće za vanjsku i odbrambenu politiku i godinama bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.

Oštra retorika

U razgovoru je iznio niz tvrdnji koje pokazuju dalju radikalizaciju retorike unutar ruskog režima.

Karaganov je rekao da "nije predsjednik pa može govoriti otvoreno".

- Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu. Moralno i politički, dok podivljale evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu - poručio je.