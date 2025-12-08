Putinov čovjek: "Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu"

Sergej Karaganov, dugogodišnji savjetnik Kremlja i jedan od najutjecajnijih ruskih geopolitičkih stratega, izjavio je na državnoj televiziji Rusija 1 da Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom. Karaganov, blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, predvodio je rusko Vijeće za vanjsku i odbrambenu politiku i godinama bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.
Oštra retorika
U razgovoru je iznio niz tvrdnji koje pokazuju dalju radikalizaciju retorike unutar ruskog režima.
Karaganov je rekao da "nije predsjednik pa može govoriti otvoreno".
- Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu. Moralno i politički, dok podivljale evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu - poručio je.
Tvrdi da Rusija neće moći postići "konačni stabilni mir", ali smatra da bi se situacija mogla privremeno smiriti. Prema njegovim riječima, Evropa će se na kraju – raspasti.
- Evropa će se ponovo pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i projiciraju ratove, kolonijalizam, rasizam. Nekada su to mogli, sada kolonijalizam više ne mogu da priušte. Ali Evropa više nije mirna luka kakvom smo je djelimično pogrešno smatrali. Ona je ponovo izopačeno zlo za cijelo čovječanstvo - rekao je.
Karaganov tvrdi da se rusko rukovodstvo suočava s "iznimno neodgovornom, podivljalom i otupjelom evropskom elitom", kao i sa "masovno zaluđenim stanovništvom".
Propaganda u Evropi
Naglasio je i da je evropsko društvo izloženo snažnoj medijskoj kampanji:
- Propaganda koja se sada obrušava na evropskog čovjeka gora je od one s kojom se suočavala Evropa, Njemačka, prije početka i na početku Drugog svjetskog rata.
Dodao je da "nisu svi Evropljani zaluđeni "te izrazio nadu da će se "Evropa urazumiti prije nego što na sebe navuče težak grijeh primjene oružja masovne odmazde".
Izjave Karaganova, jednog od ključnih ideologa ruskog strateškog razmišljanja, dolaze u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu i zaoštrava retoriku prema Evropskoj uniji.