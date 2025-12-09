Tramp prijeti Meksiku: Uvodi nove carine zbog vode

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) optužio je Meksiko za nepravedan odnos prema američkim poljoprivrednicima i zaprijetio uvođenjem viših carina, navodeći kao razlog kršenje ugovora o vodama koji šteti farmerima u Teksasu. Tramp je svoje namjere objavio na društvenoj mreži Truth Social, ponovno posežući za svojim omiljenim ekonomskim oružjem, piše CNN. - Trenutno, Meksiko ne odgovara, i to je vrlo nepravedno prema našim američkim poljoprivrednicima koji zaslužuju ovu prijeko potrebnu vodu. Zato sam odobrio dokumentaciju za uvođenje carine od 5% na Meksiko ako se ova voda NE PUSTI, ODMAH - objavio je Tramp.

Objava Trampa na TruthSocial . Screenshot Objava Trampa na TruthSocial . Screenshot

Višegodišnji spor Srž spora je Ugovor o korištenju voda rijeka Colorado i Tijuana te Rio Grande, potpisan još 1944. godine. Prema njemu, Sjedinjene Države trebale bi svake godine primiti prosječno najmanje 350.000 akr-stopa vode iz pritoka Rio Grandea. SAD već desetljećima optužuje Meksiko da ne ispunjava svoje obaveze. Prema procjenama Međunarodne komisije za granice i vodu, američke vladine agencije, Meksiko u posljednjih pet godina duguje SAD 73.000 akr-stopa vode. Iako bi Meksiko prema ugovoru mogao biti dužan nadoknaditi razliku u idućih pet godina, tumačenje uveliko ovisi o nedefiniranom uvjetu "vanredne suše". Suša u Teksasu Teksas se trenutno suočava sa sušom, zbog čega mnogi poljoprivrednici ne mogu navodnjavati svoje usjeve i stoku. Lokalni dužnosnici i članovi Kongresa već su upozoravali na problem, a ranije ove godine predstavljen je i prijedlog zakona za kažnjavanje Meksika, koji ipak nije izglasan. Teksaški republikanac Jodey Arrington prošle je godine na saslušanju u Zastupničkom domu izjavio da je manjak vode iz Meksika doveo do gubitka od milijardu dolara u navodnjavanim usjevima u njegovoj državi. Ovo nije prvi put da Tramp prijeti zbog ovog pitanja. U aprilu je na Truth Socialu objavio sličnu prijetnju neodređenom carinom i mogućim sankcijama ako Meksiko ne pusti vodu koju duguje Sjedinjenim Državama.