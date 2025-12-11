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USVOJENA ODLUKA

Vijeće EU odobrilo 2,3 milijarde eura za Ukrajinu

Prvenstveni cilj ovog finansiranja je jačanje makrofinansijske stabilnosti Ukrajine i podrška funkcionisanju njene javne uprave

Vijeće EU odobrilo 2,3 milijarde eura za Ukrajinu. Platforma X

A. O.

11.12.2025

Vijeće EU odobrilo je šestu tranšu makrofinansijske pomoći za Ukrajinu u iznosu od 2,3 milijarde eura, objavljeno je na stranici ove institucije.

- Ukrajina će uskoro dobiti oko 2,3 milijarde eura nakon što je Vijeće usvojilo odluku o šestoj redovnoj isplati podrške u okviru programa EU za Ukrajinu - navodi se u saopćenju.

Prvenstveni cilj ovog finansiranja je jačanje makrofinansijske stabilnosti Ukrajine i podrška funkcionisanju njene javne uprave.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je 1. decembra da je blok obezbijedio Ukrajini više od 187 milijardi eura pomoći od februara 2022. godine. 

# VIJEĆE EU
# UKRAJINA
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