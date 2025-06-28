Kopenhagen se priprema za predsjedavanje EU

Jednostavniji i konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni sektor bit će u centru predstojećeg danskog predsjedanja Vijećem EU.

- Prioriteti "će se općenito usredotočiti na pojednostavljenje: želimo konkurentniji poljoprivredni i ribarski sektor i moramo ga učiniti jednostavnijim. Danas imamo mnogo zakona koji su u suprotnosti s nekim od naših političkih ciljeva. Moramo poboljšati regulaciju općenito, a to moramo učiniti i s ciljem povećanja konkurentnosti sektora - rekao je danski ministar poljoprivrede Džejkob Džensen (Jacob Jensen) po dolasku u Vijeće EU za poljoprivredu i ribarstvo.

Kopenhagen će sljedećih šest mjeseci, počevši od 1. jula, predsjedavati Vijećem EU. Odgovarajući na pitanje, Jensen je potvrdio da će se velik dio rada na pojednostavljenju usredotočiti na novu Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP).

- Vidimo da poljoprivrednici traže veću fleksibilnost i također žele postići političke ciljeve, ali to je također povezano s regulatornim okvirom koji im pružamo. Dakle, čak i ovdje vidimo potencijal za pojednostavljenje i bolju regulaciju - rekao je.