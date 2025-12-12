Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽNA VIJEST

Preminuo Emir Mešić, borac protiv korupcije

Od njega se opraštaju mnogi prijatelji i kolege putem društvenih mreža, ali i brojni ljudi koji ga nisu poznavali, a čije je živote inspirisao

Emir Mešić. BIRN

M. Až.

12.12.2025

Preminuo je Emir Mešić, zaštićeni prijavitelj korupcije koji je godine svog života posvetio upravo toj borbi.

Od njega se opraštaju mnogi prijatelji i kolege putem društvenih mreža, ali i brojni ljudi koji ga nisu poznavali, a čije je živote inspirisao.

Jedan od njih je i zastupnik Admir Čavalić.

- Kada neko spomene riječ 'zviždač' u Bosni i Hercegovini, a skoro je o tome bilo riječi u Parlamentu, ja se sjetim samo jednog čovjeka – Emira Mešića. Danas nas je taj čovjek napustio i otišao na bolji svijet. Rahmet duši velikog čovjeka. Saučešće njegovoj poštenoj porodici. Uspravnog insana – Emira iz Solane - naveo je Čavalić.

Kako je dodao, Mešić se borio do kraja i, šta god drugi mislili o njegovim bitkama i porazima, on je pobijedio.

- Na svoju borbu je bio ponosan – fotografija ispod je njegova Viber profilna fotografija: 'Ako prijavite korupciju, već ste pobijedili', riječi su Emira Mešića. Teške riječi u ovom trenutku za sve nas koji smo ga poznavali. Bosna i Hercegovina treba više Emira Mešića - istakao je Čavalić.

Mešić je bio zaposlenik Uprave za indirektno oporezivanje, gdje je prijavio korupciju. Bio je član Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika te je od Agencije za borbu protiv korupcije dobio status zaštićenog prijavitelja korupcije.

# EMIR MEŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.