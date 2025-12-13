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U CRNOM MORU

Video / Ruski dron napao turski brod u luci Odesa

Zelenski je poručio da ovi napadi potvrđuju kako Moskva ne pokazuje spremnost da iskoristi trenutak za diplomatiju

Ruski dron napao turski brod u luci Odesa. Platforma X

A. O.

13.12.2025

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak koji dodatno problematizira sigurnost plovidbe u Crnom moru, ali i odnose između Moskve i Ankare. 

Snimak, za koji se tvrdi da je zabilježen u luci u Odesi, prikazuje trenutak napada ruskog drona tipa Geran, dok se letjelica sporim letom približava lučkom području. Cijeli prizor snimili su članovi posada s brodova koji su bili usidreni u neposrednoj blizini.

Na snimku se jasno uočava dron kako leti prema luci, dok se u pozadini čuju komentari i reakcije posada koje prate njegov prilazak. Upravo ovaj vizuelni dokaz napada, u trenutku kada su se u luci nalazili i brodovi u turskom vlasništvu, dao je cijelom događaju dodatnu političku dimenziju. Posebno je to osjetljivo u kontekstu uloge Turske i direktnih razgovora turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan) s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Objavljivanje snimka uslijedilo je nakon informacija da je Rusija, u koordiniranim napadima dronovima i balističkim projektilima, gađala dvije ukrajinske luke u Odeskoj oblasti. Tom prilikom oštećena su tri broda u turskom vlasništvu, među kojima i plovilo koje je prevozilo prehrambene zalihe. Napadi su izvedeni svega nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će Ukrajinu praktično „odsjeći od mora“, kao odgovor na ukrajinske napade pomorskim dronovima na ruske tankere iz takozvane sjenovite flote, koje Kijev vidi kao važan izvor finansiranja ruskih ratnih aktivnosti.

Dodatnu težinu ovom događaju daje činjenica da je napad izveden samo nekoliko sati nakon telefonskog razgovora Erdoana i Putina. Tokom tog razgovora, turski predsjednik iznio je stav da bi ograničeno primirje, koje bi obuhvatilo luke i energetsku infrastrukturu, moglo predstavljati korak ka smanjenju napetosti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) objavio je fotografije iz luke Čornomorsk, na kojima se vidi veliki požar na jednom od pogođenih brodova. Na snimcima su zabilježeni i vatrogasci koji su pokušavali staviti vatru pod kontrolu. Zelenski je poručio da ovi napadi potvrđuju kako Moskva ne pokazuje spremnost da iskoristi trenutak za diplomatiju, već nastavlja rat s ciljem narušavanja normalnog života u Ukrajini.

Portparol ukrajinske mornarice potvrdio je da su u napadima oštećena tri broda, svi u turskom vlasništvu, ali nije iznio dodatne tehničke detalje. Tursko Ministarstvo vanjskih poslova također je saopćilo da je u luci Čornomorsk pričinjena materijalna šteta, uz napomenu da nema podataka o povrijeđenim turskim državljanima.

Ankara je još jednom uputila poziv na postizanje dogovora koji bi spriječio dalju eskalaciju u Crnom moru, posebno kada je riječ o sigurnosti plovidbe te zaštiti lučke i energetske infrastrukture. Za Ukrajinu su tri velike crnomorske luke u Odeskoj oblasti od ključnog ekonomskog značaja, s obzirom na to da se radi o zemlji koja spada među najveće svjetske izvoznike žitarica i druge robe.

Objavljeni snimak ruskog drona iznad luke, zajedno s činjenicom da su pogođeni brodovi u turskom vlasništvu, dodatno komplikuje već osjetljivu ravnotežu interesa u Crnom moru. Istovremeno se otvara pitanje kakav će biti naredni potez Ankare i hoće li postojeći diplomatski kanali uspjeti spriječiti dalju eskalaciju.

# MOSKVA
# CRNO MORE
# ANKARA
# RECEP TAYYIP ERDOĞAN
# ODESA
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