Video / Ruski dron napao turski brod u luci Odesa

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak koji dodatno problematizira sigurnost plovidbe u Crnom moru, ali i odnose između Moskve i Ankare.

Snimak, za koji se tvrdi da je zabilježen u luci u Odesi, prikazuje trenutak napada ruskog drona tipa Geran, dok se letjelica sporim letom približava lučkom području. Cijeli prizor snimili su članovi posada s brodova koji su bili usidreni u neposrednoj blizini.

Na snimku se jasno uočava dron kako leti prema luci, dok se u pozadini čuju komentari i reakcije posada koje prate njegov prilazak. Upravo ovaj vizuelni dokaz napada, u trenutku kada su se u luci nalazili i brodovi u turskom vlasništvu, dao je cijelom događaju dodatnu političku dimenziju. Posebno je to osjetljivo u kontekstu uloge Turske i direktnih razgovora turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan) s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Objavljivanje snimka uslijedilo je nakon informacija da je Rusija, u koordiniranim napadima dronovima i balističkim projektilima, gađala dvije ukrajinske luke u Odeskoj oblasti. Tom prilikom oštećena su tri broda u turskom vlasništvu, među kojima i plovilo koje je prevozilo prehrambene zalihe. Napadi su izvedeni svega nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će Ukrajinu praktično „odsjeći od mora“, kao odgovor na ukrajinske napade pomorskim dronovima na ruske tankere iz takozvane sjenovite flote, koje Kijev vidi kao važan izvor finansiranja ruskih ratnih aktivnosti.

Dodatnu težinu ovom događaju daje činjenica da je napad izveden samo nekoliko sati nakon telefonskog razgovora Erdoana i Putina. Tokom tog razgovora, turski predsjednik iznio je stav da bi ograničeno primirje, koje bi obuhvatilo luke i energetsku infrastrukturu, moglo predstavljati korak ka smanjenju napetosti.