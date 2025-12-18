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HOROR U AMERICI

Avion pao u Sjevernoj Karolini, više osoba poginulo

Na potresnim snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se velika buktinja na mjestu pada i gust crni dim koji se uzdiže u nebo

Avionska nesreća u SAD. Platforma X

M. Až.

18.12.2025

Više osoba je poginulo danas kada je avion pao u blizini aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini. Nesreća se dogodila oko 10 sati ujutru po lokalnom vremenu, a brojne spasilačke ekipe odmah su stigle na lice mjesta.

Regionalni aerodrom Stejtsvil potvrdio je "incident s avionom"“ oko 10:15 sati.

Aerodrom je naveo da je Federalna avijacijska administracija (FAA) na putu i da će voditi istragu nesreće.

FAA je potvrdila da se letjelica Cessna C550 srušila prilikom pokušaja slijetanja.

U ovom trenutku nije poznato koliko se osoba nalazilo u avionu niti što je izazvalo nesreću.

Na potresnim snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se velika buktinja na mjestu pada i gust crni dim koji se uzdiže u nebo.

Aerodrom se nalazi blizu glavnih prometnih pravaca, zbog čega su brojni vozači zaustavljali vozila i istrčavali kako bi vidjeli šta se događa.

# AVION
# SJEVERNA KAROLINA
# SAD
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