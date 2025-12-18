Avion pao u Sjevernoj Karolini, više osoba poginulo

Više osoba je poginulo danas kada je avion pao u blizini aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini. Nesreća se dogodila oko 10 sati ujutru po lokalnom vremenu, a brojne spasilačke ekipe odmah su stigle na lice mjesta. Regionalni aerodrom Stejtsvil potvrdio je "incident s avionom"“ oko 10:15 sati.

Aerodrom je naveo da je Federalna avijacijska administracija (FAA) na putu i da će voditi istragu nesreće. FAA je potvrdila da se letjelica Cessna C550 srušila prilikom pokušaja slijetanja.