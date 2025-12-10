Nevjerovatna scena: Avion sletio na krov automobila!

Snimka iz automobila na autocesti na Floridi zabilježila je trenutak kada je mali avion u ponedjeljak prisilno sletio direktno na krov Toyote Camry, piše 2NewsOklahoma.

Nesreća se dogodila na autocesti I-95 u okrugu Brevard.

Tamošnja vatrogasna služba potvrdila je za lokalnu stanicu da su u avionu bile dvije osobe, a u automobilu jedna. Vozač Toyote, 57-godišnji muškarac, prevezen je u bolnicu s lakšim povredama, dok su putnici iz aviona prošli bez povreda.

Američka Nacionalna agencija za sigurnost saobraćaja (NTSB) pokrenula je istragu. Prema prvim informacijama, do pada je došlo nakon što je motor aviona izgubio snagu, pa je pilot pokušao prisilno sletjeti na cestu.