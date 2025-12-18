Više od 2,5 miliona dolara prikupljeno za heroja iz Sidneja

Više od 2,5 miliona dolara prikupljeno je za Ahmeda al Ahmeda, muškarca koji je tokom masovne pucnjave na plaži Bondi u Sidneju u nedjelju uspio oteti pušku jednom od napadača i time spasiti brojne živote.

U crowdfunding kampanji do sada je zabilježeno gotovo 43.000 pojedinačnih donacija za trgovca duhanom iz Sutherlanda, uključujući i maksimalnu uplatu od 99.999 dolara američkog milijardera Bila Akmana.

- U trenutku haosa i opasnosti, Ahmed al Ahmed istupio je bez oklijevanja. Njegovi postupci bili su nesebični, instinktivni i nepobitno herojski, poduzeti bez obzira na vlastitu sigurnost. Rani izvještaji pokazuju da je dva puta upucan dok je štitio druge. Ovaj GoFundMe je pokrenut kako bismo pokazali zahvalnost i podršku nekome ko je pokazao nevjerovatnu hrabrost u najtežem trenutku - navedeno je na stranici kampanje.

Ukupan iznos donacija prikupljenih putem GoFundMeja za žrtve napada u Bondiju i njihove porodice sada se približava cifri od pet miliona dolara.

Kampanja za žrtve

Za porodicu desetogodišnje Matilde, najmlađe među 15 žrtava, čija je sahrana održana u četvrtak u Woollahri, prikupljeno je gotovo 780.000 dolara.