Više od 2,5 miliona dolara prikupljeno za heroja iz Sidneja

Više od 2,5 miliona dolara prikupljeno je za Ahmeda al Ahmeda, muškarca koji je tokom masovne pucnjave na plaži Bondi u Sidneju u nedjelju uspio oteti pušku jednom od napadača i time spasiti brojne živote.
U crowdfunding kampanji do sada je zabilježeno gotovo 43.000 pojedinačnih donacija za trgovca duhanom iz Sutherlanda, uključujući i maksimalnu uplatu od 99.999 dolara američkog milijardera Bila Akmana.
- U trenutku haosa i opasnosti, Ahmed al Ahmed istupio je bez oklijevanja. Njegovi postupci bili su nesebični, instinktivni i nepobitno herojski, poduzeti bez obzira na vlastitu sigurnost. Rani izvještaji pokazuju da je dva puta upucan dok je štitio druge. Ovaj GoFundMe je pokrenut kako bismo pokazali zahvalnost i podršku nekome ko je pokazao nevjerovatnu hrabrost u najtežem trenutku - navedeno je na stranici kampanje.
Ukupan iznos donacija prikupljenih putem GoFundMeja za žrtve napada u Bondiju i njihove porodice sada se približava cifri od pet miliona dolara.
Kampanja za žrtve
Za porodicu desetogodišnje Matilde, najmlađe među 15 žrtava, čija je sahrana održana u četvrtak u Woollahri, prikupljeno je gotovo 780.000 dolara.
Kampanje za Sofiju (61) i Borisa Gurmana (69), koji su također proglašeni herojima jer su izgubili život pokušavajući spriječiti napad, prikupile su oko 650.000 dolara.
Više od 360.000 dolara uplaćeno je i za porodicu rabina Elija Šlangera (Eli Schlanger), čija je sahrana održana u srijedu.
Boris Tetlerojd (Boris Tetleroyd), koji je ranjen zajedno sa sinom dok je prisustvovao obilježavanju Hanuke, u srijedu je imenovan kao 13. identificirana žrtva napada. Za njega je prikupljeno gotovo 72.000 dolara.
Jedna od preminulih osoba još uvijek nije javno identificirana. Među više od 41 povrijeđene osobe bila su i dva policajca iz Novog Južnog Walesa.
Napad u Sidneju
Napad su izveli teroristi inspirisani ISIS-om, Said Akram (Sajid Akram, 50) i njegov sin Navid Akram (Naveed Akram, 24), koji su otvorili vatru na okupljene na plaži Bondi neposredno prije 19 sati, u trenutku kada se više od 1.000 ljudi okupilo povodom obilježavanja prvog dana Hanuke.
Ahmed al Ahmed (42), koji je nakon snimaka na kojima se vidi kako juriša na starijeg napadača i otima mu vatreno oružje proglašen nacionalnim herojem, dva puta je ranjen i i dalje se nalazi na bolničkom liječenju.
Porijeklom iz ratom razorene Sirije, u Australiju je prvi put stigao 2006. godine. Vlasnik je trgovine duhanom u sidnejskom predgrađu Sutherland. U prvim izvještajima bio je pogrešno predstavljen kao vlasnik prodavnice voća.