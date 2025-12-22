Danska insistira na poštivanju teritorijalnog integriteta

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen izjavio je da njegova zemlja insistira da svi, uključujući Sjedinjene Američke Države (SAD), moraju poštovati teritorijalni integritet Kraljevine Danske, nakon što je predsjednik Donald Trump imenovao guvernera Louisiane za specijalnog izaslanika SAD-a za Grenland.

Trump je tokom predsjedničke tranzicije i u prvim mjesecima svog drugog mandata više puta pozivao na uspostavljanje američke jurisdikcije nad Grenlandom te nije isključio ni upotrebu vojne sile da bi preuzeo kontrolu nad ovim arktičkim ostrvom bogatim mineralima i strateški važnim položajem. U martu je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance posjetio udaljenu američku vojnu bazu na Grenlandu te optužio Dansku da ne ulaže dovoljno u razvoj tog ostrva.