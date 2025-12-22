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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Danska insistira na poštivanju teritorijalnog integriteta

Trump je tokom predsjedničke tranzicije i u prvim mjesecima svog drugog mandata više puta pozivao na uspostavljanje američke jurisdikcije nad Grenlandom

Lars Lokke Rasmussen. Anadolija

FENA

22.12.2025

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen izjavio je da njegova zemlja insistira da svi, uključujući Sjedinjene Američke Države (SAD), moraju poštovati teritorijalni integritet Kraljevine Danske, nakon što je predsjednik Donald Trump imenovao guvernera Louisiane za specijalnog izaslanika SAD-a za Grenland.

Trump je tokom predsjedničke tranzicije i u prvim mjesecima svog drugog mandata više puta pozivao na uspostavljanje američke jurisdikcije nad Grenlandom te nije isključio ni upotrebu vojne sile da bi preuzeo kontrolu nad ovim arktičkim ostrvom bogatim mineralima i strateški važnim položajem. U martu je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance posjetio udaljenu američku vojnu bazu na Grenlandu te optužio Dansku da ne ulaže dovoljno u razvoj tog ostrva.

Ovo pitanje je postepeno gubilo pažnju javnosti, ali su u augustu danski zvaničnici pozvali američkog ambasadora nakon izvještaja da su najmanje tri osobe povezane s Trumpom provodile tajne operacije širenja uticaja na Grenlandu.

Trump je u nedjelju imenovao guvernera Louisiane Jeffa Landryja za specijalnog izaslanika za Grenland. Tom prilikom, kazao je da Landry razumije koliko je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a te da će snažno promovirati interese zemlje za bezbjednost, sigurnost i opstanak saveznika, ali i cijelog svijeta, prenosi AP. 

# SAD
# DANSKA
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