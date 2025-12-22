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OKONČANJE DOSTAVE

Nakon 400 godina Danska poštanska služba ukida dostavu pisama, 1.500 oosba ostaje bez posla

Kao glavni razlozi navedeni su drastičan pad korištenja klasičnih pisama i snažan rast digitalnih oblika komunikacije

Danska nacionalna poštanska služba okončat će dostavu pisama. Platforma X

A. O.

22.12.2025

Danska nacionalna poštanska služba okončat će dostavu pisama 30. decembra, čime će biti zatvoreno poglavlje tradicije duge više od četiri stoljeća.

Ovu odluku ranije tokom godine objavila je kompanija PostNord, osnovana 2009. godine spajanjem švedske i danske poštanske službe. Kao glavni razlozi navedeni su drastičan pad korištenja klasičnih pisama i snažan rast digitalnih oblika komunikacije.

Iz PostNorda su saopćili da će u Danskoj biti ukinuto oko 1.500 radnih mjesta, te da će iz upotrebe biti uklonjeno približno 1.500 prepoznatljivih crvenih poštanskih sandučića.

Kompanija će, međutim, nastaviti s dostavom paketa i pisama na teritoriji Švedske.

- Već 400 godina predstavljamo dansku poštansku službu i zbog toga je izuzetno teško donijeti odluku o zatvaranju tog dijela naše historije - izjavila je Kim Pedersen, zamjenica glavnog izvršnog direktora PostNord Danske.

Ona je dodala da tržište klasične poštanske dostave danas više nije ekonomski održivo.

# POŠTA
# PISMA
# DANSKA
# POSTNORD
# POŠTANSKA SLUŽBA
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