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U VLADU SRBIJE

Jeziva prijetnja: Koverta sa mecima stigla na ime Ivice Dačića

Policija brzo identifikovala osobu koja je predala pošiljku u Požarevcu, istraga u toku

Koverta s mecima na ime Ivice Dačića. MUP

A. H. K.

29.8.2025

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavjestilo je javnost da je jučer, 28. avgusta 2025. godine, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, primjećena sumnjiva koverta naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, piše Telegraf.rs.

Koverta naslovljena na Dačića. MUP

Koverta je podvrgnuta bezbjednosnoj provjeri na rendgenskom uređaju, pri čemu su unutra pronađena tri metka. Prema zvaničnim informacijama, pošiljka je predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Poslao Dačiću tri metka. MUP

Policija je ubrzo identifikovala i locirala lice koje je predalo kovertu, a nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da preduzima sve zakonom propisane mjere kako bi se obezbedila sigurnost građana i institucija Republike Srbije.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# POŠTA
# METAK
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