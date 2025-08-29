Jeziva prijetnja: Koverta sa mecima stigla na ime Ivice Dačića

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavjestilo je javnost da je jučer, 28. avgusta 2025. godine, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, primjećena sumnjiva koverta naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića, piše Telegraf.rs.

Koverta naslovljena na Dačića . MUP Koverta naslovljena na Dačića . MUP

Koverta je podvrgnuta bezbjednosnoj provjeri na rendgenskom uređaju, pri čemu su unutra pronađena tri metka. Prema zvaničnim informacijama, pošiljka je predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Poslao Dačiću tri metka . MUP Poslao Dačiću tri metka . MUP