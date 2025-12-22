Trampov izaslanik za Grenland: Služit ću da otok postane dio SAD-a

Lendri je u objavi na društvenoj mreži X naveo da mu je čast služiti na "volonterskoj poziciji kako bi Grenland postao dio SAD-a". Tramp je tom prilikom poručio da Lendri razumije koliko je "Grenland ključan za našu nacionalnu sigurnost" te da će aktivno promovirati američke interese.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je izazvao diplomatske tenzije s Danskom, imenovanjem posebnog izaslanika za Grenland – arktički otok koji, prema njegovim ranijim najavama, želi pripojiti Sjedinjenim Američkim Državama. Novi izaslanik, guverner Luizijane Džef Lendri (Jeff Landry), potvrdio je svoju, kako je naveo, "volontersku ulogu" putem društvenih mreža, prenosi BBC.

Guverner Luizijane, koji je ujedno vojni veteran i bivši policajac, naglasio je da nova funkcija neće utjecati na njegove obaveze na čelu savezne države.

Svoj stav o Grenlandu Lendri je jasno iznio još u januaru ove godine, kada je na ličnom profilu na mreži X poručio: "Predsjednik Donald Dž. Tramp je apsolutno u pravu. Moramo osigurati da se Grenland pridruži Sjedinjenim Američkim Državama. Odlično za njih, odlično za nas. Učinimo to."

Strateška borba za Arktik

Od povratka u Bijelu kuću u januaru, Tramp je obnovio dugogodišnje interesovanje za Grenland, ističući njegov strateški položaj i bogate mineralne resurse. Pri tome nije isključio ni mogućnost upotrebe sile kako bi SAD osigurao kontrolu nad otokom, što je izazvalo šok u Danskoj, članici NATO-a i dugogodišnjem američkom savezniku.

Grenland, na kojem živi oko 57.000 stanovnika, ima širok stepen samouprave od 1979. godine, dok su odbrana i vanjska politika i dalje u nadležnosti Danske. Iako većina stanovnika Grenlanda podržava eventualnu nezavisnost, istraživanja pokazuju da se velika većina protivi pripajanju Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj spor odvija se u trenutku pojačanog strateškog nadmetanja na Arktiku, gdje topljenje leda otvara nove pomorske pravce i olakšava pristup vrijednim mineralnim resursima.

Zbog svog geografskog položaja između Sjeverne Amerike i Evrope, Grenland ima ključnu ulogu u sigurnosnom planiranju SAD-a i NATO-a, a nalazi se i na najkraćoj ruti za projektile između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. SAD na Grenlandu održava vojnu bazu još od Drugog svjetskog rata.