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EKONOMIJA

Njemačka rizikuje ekonomski pad bez brzih reformi

Ako se ne pozabavimo strukturnim izazovima i ne provedemo prave reforme, imamo male šanse da ponovo postignemo održiv i snažan rast, rekao je Adrian

Njemačka ekonomija zahtijeva reforme. Fena

FENA

23.12.2025

Njemačka riskira dugoročni ekonomski pad ukoliko se brzo ne provedu strukturne reforme, upozorio je čelnik glavne trgovinske komore zemlje, navodeći slab rast, pad investicija i rastući gubitak radnih mjesta.

- Ako se ne pozabavimo strukturnim izazovima i ne provedemo prave reforme, imamo male šanse da ponovo postignemo održiv i snažan rast u Njemačkoj - rekao je za dpa Peter Adrian, predsjednik Njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK).

- Ako nastavimo ovako kako jesmo, ako ekonomija nastavi stagnirati ili ekonomski rast ostane tako slab, onda ćemo zaostati na međunarodnom planu - kazao je on.

Adrian je također upozorio da dugotrajna slabost najveće evropske ekonomije smanjuje fiskalni "prostor za manevar" savezne vlade.

- Zato sada moramo nedvosmisleno i dosljedno slati sve signale u korist ekonomskog rasta - rekao je Adrian.

Njemačka ekonomija se smanjila 2023. i 2024. godine, dok se predviđa da će rast ove godine biti minimalan i ne očekuje se značajan oporavak 2026. godine.

- Samo u industriji smo izgubili još 170.000 radnih mjesta za samo godinu dana. Kapitalna ulaganja su pala na nivo iz 2015. To znači da smo izgubili deceniju u smislu investicija - kazao je Adrian.

# EKONOMIJA
# NJEMAČKA
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