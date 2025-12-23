Njemačka rizikuje ekonomski pad bez brzih reformi

Njemačka riskira dugoročni ekonomski pad ukoliko se brzo ne provedu strukturne reforme, upozorio je čelnik glavne trgovinske komore zemlje, navodeći slab rast, pad investicija i rastući gubitak radnih mjesta.

- Ako se ne pozabavimo strukturnim izazovima i ne provedemo prave reforme, imamo male šanse da ponovo postignemo održiv i snažan rast u Njemačkoj - rekao je za dpa Peter Adrian, predsjednik Njemačke industrijske i trgovinske komore (DIHK).

- Ako nastavimo ovako kako jesmo, ako ekonomija nastavi stagnirati ili ekonomski rast ostane tako slab, onda ćemo zaostati na međunarodnom planu - kazao je on.