Čarli Čaplin: 48. godišnjica smrti slavnog komičara

Na današnji dan 1977. godine, u Švicarskoj je u 88. godini preminuo Čarls Spenser Čaplin (Charles Spencer Chaplin), engleski glumac, reditelj, scenarist i muzičar, jedna od najkreativnijih i najutjecajnijih osoba u eri nijemog filma. Već nakon završetka njegovog posljednjeg filma „Grofice iz Hong Konga“, krajem 1960-ih godina, Čaplinovo zdravlje počelo se pogoršavati. Ukradeno tijelo Tri mjeseca nakon sahrane tijelo slavnog komičara ukrali su Roman Vardas i Gančo Ganev, poljski i bugarski automehaničari, kako bi iznudili novac od Čaplinove udovice Une O’Nil. Una Čaplin je bila Čarlijeva četvrta supruga, a kad su se vjenčali ona je imala 18, on 54 godine i imali su osmero djece. Poslije petosedmične istrage policija je uhapsila Vardasa i Ganeva. Čaplinova porodica je tijelo umjetnika ponovo sahranila, ali ovog puta u betonsku grobnicu, čime su htjeli spriječiti da se nešto slično desi u budućnosti. Skitnica Kada govorimo o mimici, ali i komediji, prva asocijacija je Čarli Čaplin, jer se i danas smijemo komičnim scenama u kojima je bio glavni akter. Čaplinov glavni lik bio je "Skitnica", lutalica otmjenog držanja i džentlmenskog ponašanja, u uskom kaputu, prevelikim hlačama i cipelama, s polucilindrom na glavi i bambusovim štapom u ruci, a zaštitni znak su mu bili potkresani brkovi. Skitnica se prvi put pojavio pred publikom u Čaplinovom drugom filmu “Kid Auto Races at Venice”, objavljenom 7. februara 1914. godine.

Rođenje Isusa Krista . Baranjainfo.hr Rođenje Isusa Krista . Baranjainfo.hr

Rođen Isus Krist - Božić 1. - Prema gregorijanskom kalendaru rođen Isus Krist u štalici u Betlehemu, pa je 25. decembar kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje malog Boga − Božića. 1741. – Švedski fizičar Anders Celzijus objavio je pronalazak skale od sto stepeni za mjerenje temperature. 1872. - Rođena Helena Rubinštajn, poljska i američka poslovna žena, kolekcionarka umjetnina i kozmetička poduzetnica. Osnovala je kozmetičku kompaniju „Helena Rubinstein Incorporated“, što ju je učinilo jednom od najbogatijih žena svijeta. 1883. - Fran Lhotka, hrvatski kompozitor i dirigent češkog porijekla, koji je kao nastavnik harmonije odgojio gotovo sve hrvatske savremene kompozitore, rođen je na današnji dan. Po njemu je nazvana i Muzička škola u Sisku. Hrvatski kompozitor Ivo Lhotka-Kalinski je sin, a violončelist Bojan Lhotka unuk Frana Lhotke. 1899. - Rođen Hamfri Bogart (Humphrey), jedan od najpopularnijih američkih filmskih i pozorišnih glumaca 1950-ih godina. Časopis „Entertainment Weekly“ proglasio ga je najvećom filmskom legendom svih vremena, a Američki filmski institut, 1999. godine, najvećom muškom filmskom zvijezdom. Najpoznatiji je po ulozi ulogu Rika Blejna (Rick Blaine) u filmu „Casablanca“, koji je 1943. osvojio Oskara za najbolji film. 1938. - Umro Karel Čapek, najznačajniji prozaik između dva svjetska rata i najpoznatiji češki pisac izvan granica Češke. Poznat je po utopističkim romanima “Fabrika apsolutnog” i “Krakatit”, u kojima je predočio apsurdnost tehničke civilizacije. Svjetsku slavu postigao je dramom »R.U.R.« (Rossumovi univerzalni roboti, 1920.) kojom je uveo riječ robot i započeo niz utopističkih djela posvećenih problemu opasnosti od naglog razvitka tehničke civilizacije kojima se nametnuo se kao tvorac moderne naučno-fantastične književnosti.

Ismet Nuno Arnautalić . Sarajevo.travel.ba Ismet Nuno Arnautalić . Sarajevo.travel.ba

Rođen bh. muzičar i kompozitor Ismet Arnautalić 1942. - Ismet Nuno Arnautalić, bosanskohercegovački muzičar i kompozitor, rođen je na današnji dan. Godine 1962., sa Šefkom Akšamijom osnovao je pop-rok grupu „Indexe“, u kojima je svirao ritam gitaru do 1969. Od 1971. bio je profesionalni gitarist u Plesnom orkestru TV SA, a od 1984. godine urednik muzičko-zabavnog programa Televizije Sarajevo. Godine 1990., zajedno s grupom autora, osnovao je filmsku kuću “Saga”. 1961. - U Novom Pazaru rođen Safet Bandžović, sandžački, bošnjački i bosanskohercegovački pisac i historičar. Radio je u Institutu za historiju u Banjoj Luci, Institutu za nacionalne odnose u Sarajevu, a sada radi u Institutu za historiju u Sarajevu. 1967. - Rođen Boris Novković, hrvatski kantautor pop muzike. Potječe iz muzičke porodice: otac Đorđe (autor zabavne muzike) i majka Ozana (profesorica muzike). Prvi album izdao je 1986. naziva "Kuda idu izgubljene djevojke". Predstavljao je Hrvatsku na 50. Eurosongu u Kijevu i osvojio 11. mjesto s pjesmom "Vukovi umiru sami". S Franjom Valentićem je bio autor muzike za pjesmu "Moja štikla" koja je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2006. godine. 1990. - Tim Berners Li (Lee), izumitelj World Wide Weba i čelnik World Wide Web Consortiuma, izvršio je prvu uspješnu komunikaciju računara putem interneta, a već je 1991. godine javnosti putem interneta prikazao prvu web-stranicu. Za svoje je zasluge ovaj Britanac s prebivalištem u SAD odlikovan je viteškom titulom britanske kraljevske kuće.

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