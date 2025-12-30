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U 35. GODINI

Nakon borbe s rakom: Preminula unuka Džona F. Kenedija

Preminula je svega šest sedmica nakon što je javno objavila da boluje od raka

Tatjana Šlosberg. AP

M. Až.

30.12.2025

Tatjana Šlosberg, unuka Džona F. Kenedija, preminula je u 35. godini života, svega šest sedmica nakon što je javno objavila da boluje od raka.

Tragičnu vijest potvrdila je Fondacija Biblioteke JFK na društvenim mrežama, a porodica je saopštila:

- Naša prelijepa Tatjana preminula je jutros. Zauvijek će biti u našim srcima. Džordž, Edvin i Džozefina Moran, Ed, Kerolajn, Džek, Rouz i Rori.

Tatjana je u maju 2024. godine objavila da joj je dijagnostikovan rak krvi, tačnije akutna leukemija, nakon rutinskih analiza urađenih pošto je rodila drugo dijete, prenosi Mirror.

U trenutku kada je podijelila svoju dijagnozu, rekla je: "Nisam mogla da vjerujem kada su govorili o meni".

Dodala je da su joj potrebni hemoterapija i transplantacija koštane srži.

- Dan ranije sam preplivala milju u bazenu, u devetom mjesecu trudnoće. Nisam bila bolesna. Nisam se osjećala bolesno. Zapravo, bila sam jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala - istakla je Tatjana.

Tokom mjeseci liječenja, podršku su joj pružali roditelji, sestra Rouz i brat Džek. Rouz je bila odgovarajući donor za davanje matičnih ćelija i učinila je transfuziju za Tatjanu, dok je Džek bio polovično podudaran, ali je svaki put pitao liječnike: "Da li je možda polovično podudaranje bolje, za svaki slučaj".

# JOHN F. KENNEDY
# RAK
# TATIANA SCHLOSSBERG
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