Ova država prva je ušla u 2026. godinu

Razlog za to leži u specifičnom geografskom položaju Kiribatija. Ova otočna država prostire se na ogromnom području Tihog okeana i obuhvata 33 atola i ostrva, od kojih se neka nalaze istočno, a neka zapadno od međunarodne datumske granice.

Dok se veći dio svijeta još priprema za ispraćaj stare godine, pacifička država Kiribati već je zakoračila u Novu, 2026. godinu, čime je i ove godine postala prva zemlja na svijetu koja je dočekala njen dolazak.

Zbog toga ostrva Line, a posebno Kiritimati, poznato i kao Božićno ostrvo, u novu godinu ulaze prije ostatka planete. Ostrvo Kiritimati u 2026. godinu ušlo je u 11 sati po srednjoevropskom vremenu.

Kiribati se nalazi u središnjem dijelu Tihog okeana i sastoji se od 33 koraljna atola i jednog uzdignutog ostrva, raspoređenih na području koje se prostire kroz čak četiri vremenske zone. Glavni grad je Južna Tarava, a država ima nešto više od 120 hiljada stanovnika, od kojih većina živi na gusto naseljenim atolima sa veoma ograničenim prirodnim resursima.

Kiribati su u svijetu poznati i kao jedna od zemalja koje su najizloženije posljedicama klimatskih promjena, posebno porastu nivoa mora koji ugrožava pitku vodu, poljoprivredu i sam opstanak naselja.

Zanimljivo je i da je Kiribati 1995. godine pomjerio međunarodnu datumsku granicu kako bi cijela država bila u istom kalendarskom danu, zbog čega su neka njihova ostrva među prvima na svijetu koja dočekuju Novu godinu.