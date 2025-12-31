Talibani uveli strože kazne za "zapadnjačke frizure"

Talibanske vlasti u Afganistanu uvele su nove, strože mjere prema kojima bi brijači koji muškarcima briju brade mogli završiti u zatvoru. Prema novim pravilima, frizerima koji prekrše zabranu prijeti do 15 mjeseci zatvora te će biti predani talibanskim pravosudnim tijelima. Kažnjive su i frizure u "zapadnjačkom stilu", a sve se provodi u skladu s talibanskim Zakonom o promicanju vrlina i sprječavanju poroka. Iako je brijanje brada i ranije bilo zabranjeno, do sada nije povlačilo zatvorsku kaznu, piše Telegraph.

Kažnjavanje zbog izgleda

Uprkos tome, talibani su i prije privodili brijače, zatvarajući im radnje na nekoliko dana. Stanovnici svjedoče o atmosferi straha. "Označeni smo kao agenti bivše vlade ako podšišamo brade ili nosimo ono što oni nazivaju zapadnjačkom frizurom. Talibani ispituju i tuku ljude jednostavno zbog njihovog izgleda", ispričao je Esmatullah, stanovnik pokrajine Balkh.

Naveo je i primjer studenta iz njegovog mjesta kojeg su talibanski pripadnici pretukli jer je imao kosu obrijanu sa strane i dugu na vrhu. "Ošišali su mu dugu kosu škarama kako bi ga ponizili i upozorili da će svatko tko krši afganistansku kulturu biti kažnjen", dodao je.

"Mladi više ne dolaze u radnju"

Nove prijetnje teško su pogodile brijače koji strahuju za egzistenciju i život. Jedan brijač iz Balkha ispričao je kako ga mnogi klijenti sada traže da ih posjeti kod kuće, no i to je iznimno opasno. "I to je rizično", rekao je. "Ako me pronađu kako podrezujem nečiju bradu, talibani će me ubiti."

Posljedice su već vidljive na poslovanju. "Mladi više ne dolaze u radnju, a ako se ovo nastavi, morat ću je zatvoriti. Moj prihod je pao za 70 posto ovog mjeseca. Imam bolesne roditelje kod kuće i ne mogu platiti svoje dugove", požalio se.

Da se ne radi o praznim prijetnjama, potvrđuje i nedavni slučaj iz pokrajine Parwan, gdje su talibanski moralni redari prošlog tjedna priveli osam brijača zbog brijanja ili stiliziranja brada. Njihove su radnje zapečaćene, a obiteljima je rečeno da će u pritvoru ostati mjesec dana.