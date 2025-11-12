Talibani uveli nova pravila odijevanja za žene u zdravstvenim ustanovama

U zapadnom afganistanskom gradu Heratu, talibanske vlasti su 5. novembra uvele novu zabranu prema kojoj pacijentice, njegovateljice i drugo žensko osoblje moraju nositi pokrivala poput burke – odjeće koja prekriva cijelo tijelo, od glave do pete – ili nikaba, koji ostavlja vidljivima samo oči, prilikom ulaska u javne zdravstvene ustanove.

Zabrana ograničava pristup zdravstvenoj zaštiti

Humanitarna organizacija Ljekari bez granica (Médecins Sans Frontières – MSF) saopćila je da su ove mjere već stupile na snagu i da značajno otežavaju život ženama u Afganistanu.

- Ova ograničenja dodatno otežavaju živote žena i ograničavaju im pristup zdravstvenoj zaštiti - izjavila je za BBC Sara Šato (Sarah Chateau), voditeljica programa MSF-a u Afganistanu.

Dodala je da nove mjere pogađaju čak i one žene kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, jer im se često ne dopušta ulazak u bolnice bez propisanog pokrivala.

Primjena i posljedice novih mjera

Prema riječima jedne aktivistice iz provincije Herat, kodeks odijevanja ne odnosi se samo na zdravstvene ustanove, već i na škole i vladine urede, pa se žene bez burke ne mogu slobodno kretati ni u javnim institucijama.

Iz MSF-a navode da su u prvim danima nakon uvođenja zabrane zabilježili pad od 28 posto u prijemu pacijentica u hitnim slučajevima. Također je primijećeno da su pripadnici talibanskog sigurnosnog osoblja sprječavali žene bez burke da uđu u bolnice tokom kontrola na ulazu.

Reakcije i negiranja

Glasnogovornik talibanske vlade negirao je tvrdnje organizacije MSF, tvrdeći da takva ograničenja nisu službeno uvedena, iako su brojni izvještaji pokazali da su mjere bile privremeno ublažene nakon što je međunarodna zajednica reagovala.

Šire posljedice po prava žena

Od povratka talibana na vlast, žene u Afganistanu suočavaju se s najstrožijim ograničenjima u posljednjih nekoliko decenija – zabranjen im je pristup većini radnih mjesta i univerziteta.

Prošle sedmice Ujedinjene nacije (UN) objavile su da su obustavile operacije na ključnom graničnom prelazu između Afganistana i Irana, upravo zbog ograničenja koja se odnose na žensko osoblje angažirano na granici.