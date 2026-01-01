Tramp povlači Nacionalnu gardu iz tri velika američka grada

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp iznenadio je javnost posljednjeg dana 2025. godine odlukom da povuče Nacionalnu gardu iz Čikaga, Los Anđelesa i Portlanda, ostavljajući pritom otvorenom mogućnost ponovnog slanja saveznih snaga "u znatno drugačijem i snažnijem obliku".

Njegova najava uslijedila je nakon što je Vrhovni sud SAD prošle sedmice odbio zahtjev njegove administracije da se Nacionalna garda rasporedi u Čikagu radi zaštite agenata ICE-a u okviru pojačanih mjera protiv ilegalne imigracije.

- Povlačimo Nacionalnu gardu iz Čikaga, Los Anđelesa i Portlanda, uprkos činjenici da je kriminal značajno smanjen zahvaljujući prisustvu ovih sjajnih patriota u tim gradovima, i isključivo zbog te činjenice - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social. U istoj objavi ustvrdio je da bi ti gradovi „nestali da se savezna vlada nije umiješala“.

Mogućnost budućih intervencija

Tramp je nagovijestio i mogućnost budućih intervencija saveznih snaga.

- Vratit ćemo se, možda u znatno drugačijem i snažnijem obliku, kada kriminal ponovo počne naglo rasti – samo je pitanje vremena - poručio je.

Odbijajući da odobri raspoređivanje garde u Čikagu, Vrhovni sud je sugerisao da predsjednikovo ovlaštenje da federalizira Nacionalnu gardu, što savezni zakon dozvoljava kada više nije moguće provoditi zakone Sjedinjenih Američkih Država uz pomoć "redovnih snaga", ne obuhvata zaštitu agenata koji provode imigracione zakone.

Kontroverzni zakon

Iako je takva presuda predstavljala udarac nastojanjima Trampove administracije da pojača obračun s ilegalnom imigracijom, ostala je mogućnost da se predsjednik pozove na Zakon o ustanku kako bi rasporedio regularne vojne snage u Čikago i druge gradove. Riječ je o kontroverznom zakonu iz 19. stoljeća, koji su Tramp i njegovi saradnici više puta spominjali tokom kampanje 2024. godine i na početku drugog mandata, a koji bi mu dao široka ovlaštenja za zaobilaženje ograničenja upotrebe vojske unutar zemlje.

Odluku o povlačenju Nacionalne garde pozdravio je generalni tužilac Kalifornije Rob Bonta (Rob Bonta), koji je u saopćenju poručio da administracija koristi pripadnike garde kao "političke pijune" te je Trampa nazvao "predsjednikom koji očajnički želi biti kralj".