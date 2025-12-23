Vrhovni sud SAD blokirao Trampov pokušaj slanja Nacionalne garde u Čikago

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u utorak je blokirao predsjednika Donalda Trumpa u namjeri da uputi pripadnike Nacionalne garde u Čikago kao podršku njegovom pooštrenom pristupu provođenju imigracione politike, prenose američki mediji.

Najviši sud u zemlji odbio je hitni zahtjev Trampove administracije da poništi odluku sutkinje Okružnog suda SAD-a Ejpril Peri iz oktobra, kojom je zaustavljeno raspoređivanje trupa u Čikagu i okolnim područjima.

Trampova administracija je zatražila od Vrhovnog suda da dozvoli neuobičajeno angažiranje Nacionalne garde uprkos protivljenju demokratskog guvernera savezne države Illinois Džej Bi Prickera, tvrdeći da savezni sudovi ne bi trebali ograničavati predsjednikove ovlasti za aktiviranje Nacionalne garde.

Međutim, Sud je odbio zahtjev, u odluci koja je, prema dostupnim informacijama, donesena većinom od šest prema tri glasa.

U nepotpisanoj odluci, Vrhovni sud je naveo da Trampova administracija barem u ovom trenutku nije uspjela dokazati da se član 10 saveznog zakona (Title 10), na koji se predsjednik pozvao, može koristiti za federalizaciju Nacionalne garde u okviru inherentnih ovlasti zaštite saveznog osoblja i imovine u Illinoisu.

Američka Sjeverna komanda (USNORTHCOM) saopćila je u oktobru da je ukupno 500 pripadnika Nacionalne garde stiglo u područje Chicaga radi zaštite službenika Imigracione i carinske službe (ICE) i drugog saveznog osoblja koje obavlja federalne zadatke.

Tramp je do sada nastojao rasporediti Nacionalnu gardu i aktivne vojne snage u pet velikih gradova pod demokratskom upravom i to u Vašingtonu, Los Anđelesu, Čikagu, Portlandu i Memfisu, uz istovremene prijetnje mogućom vojnom intervencijom u još nekoliko gradova, uključujući Baltimor, Njujork, Nju Orleans, Okland, San Francisko i Sent Luis.