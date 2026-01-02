Haos u Iranu: Protesti se šire, sve više žrtava

Poluslužbena novinska agencija Fars i organizacija za ljudska prava Hengaw izvijestile su o žrtvama. Fars javlja da su dvije osobe poginule u sukobima u Lordeganu na jugozapadu Irana, još tri u Azni i jedna u Kouhdashtu, gradovima na zapadu zemlje. Agencija ne precizira radi li se o demonstrantima ili pripadnicima snaga sigurnosti.

Nemiri koji već peti dan potresaju Iran zbog naglog rasta troškova života prerastaju u smrtonosne sukobe između demonstranata i snaga sigurnosti. Prema izvještajima, poginulo je najmanje šest osoba, a protesti, koji su započeli u Teheranu, sada se šire širom zemlje. Mnogi demonstranti traže odlazak vrhovnog vođe i kraj klerikalne vlasti, piše BBC.

Hengaw navodi da su dvije poginule osobe u Lordeganu bili demonstranti, identifikovani kao Ahmad Džalil i Sadžad Valamaneš. BBC Persian nije mogao nezavisno potvrditi ove informacije.

Državni mediji su zasebno javili da je u srijedu naveče u Kouhdashtu ubijen pripadnik sigurnosnih snaga povezan s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Demonstranti, međutim, tvrde da je ubijeni muškarac bio među njima i da su ga ustrijelile snage sigurnosti. Prema državnim medijima, još 13 policajaca i pripadnika paravojne formacije Basij je povrijeđeno u istom području.

Valuta kao okidač

Protesti su počeli u Teheranu među trgovcima, nezadovoljnim zbog oštrog pada vrijednosti iranske valute u odnosu na američki dolar. Do utorka su im se pridružili i studenti, a nezadovoljstvo se proširilo na nekoliko gradova, gdje su demonstranti uzvikivali parole protiv vlasti. Snimci s društvenih mreža, čiju je autentičnost potvrdio BBC Persian, prikazuju ulične sukobe i zapaljene automobile u Lordeganu, Teheranu i Marvdashtu.

Iako su ovo najraširenije demonstracije od ustanka 2022. godine, izazvanog smrću Mahse Amini u pritvoru, za sada nisu dostigli isti obim.

Odgovor vlasti

U srijedu su širom zemlje zatvorene škole, univerziteti i javne ustanove. Vlasti tvrde da je razlog ušteda energije zbog hladnog vremena, no mnogi Iranci smatraju da je riječ o pokušaju suzbijanja nemira. U dijelovima Teherana gdje su protesti počeli, sada je vidljiva pojačana prisutnost snaga sigurnosti.

Predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da će njegova vlada poslušati "legitimne zahtjeve" demonstranata. S druge strane, glavni tužilac Mohamad Movahedi-Azad uputio je oštro upozorenje, navodeći da će svaki pokušaj stvaranja nestabilnosti naići na, kako je rekao, "odlučan odgovor".