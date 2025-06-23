Protesti širom SAD: Amerikanci neće rat s Iranom

Amerikanci su u nedjelju izašli na ulice širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi protestovali protiv odluke predsjednika Donalda Trampa (Trump) da bombarduje nuklearna postrojenja u Iranu. Od Los Anđelesa do Njujorka, demonstranti su izražavali zabrinutost da bi takva akcija mogla izazvati širi rat i skrenuti pažnju s unutrašnjih problema u SAD. Prema izvještajima CNN-a, u Los Anđelesu se okupilo desetine ljudi ispred zgrade savezne vlade u centru grada, uzvikujući slogane poput: „Ruke dalje od Irana“ i „Novac za poslove i obrazovanje, ne za ratove i okupaciju“. Među demonstrantima je bilo i Amerikanaca iranskog porijekla. Jedna od njih je za CNN izjavila: „Za mene je ovo lično jer mi je porodica tamo, a njihovi gradovi se bombarduju.“

Demonstracije su se održale širom Njujorka, a stotine ljudi marširale su kroz Midtaun s transparentima na kojima je pisalo: „Ruke dalje od Irana“ i „Ne novom ratu na Bliskom istoku“, izvijestio je CNN-ov partner WCBS. Ivet Felarka (Yvette Felarca), jedna od organizatorica, izrazila je zabrinutost zbog mogućeg „trećeg svjetskog rata“ koji bi mogao imati „nuklearni ishod“. I na ulicama Bostona su se okupile stotine demonstranata i to u parku Boston Common prije nego što su marširali kroz centar grada do Gradske vijećnice, izvijestio je CNN-ov partner WGBH. Mnogi su osudili bombardovanje kao pokušaj skretanja pažnje s problema običnih Amerikanaca.