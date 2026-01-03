Godina odluke: BiH između Evrope i paralize

Bosna i Hercegovina u 2026. ne ulazi samo u još jednu „tešku godinu“, nego u godinu političke i institucionalne odluke. Ovo je godina u kojoj se prelamaju evropski put, izborni ciklus i ekonomska realnost zemlje koja već dugo živi od odgađanja. Ako se u 2026. ne naprave ključni potezi, BiH rizikuje da narednu deceniju provede kao kandidat bez procesa i država bez jasnog smjera.

Evropski put

Centralni izazov ostaje odnos BiH prema Evropskoj uniji. Status kandidata više nije politički uspjeh, nego tehnička činjenica. Pravi test je hoće li BiH preći iz faze deklarativne Evrope u fazu stvarnih pristupnih pregovora.

Za to su nužna tri koraka koje domaća politika godinama izbjegava: usvajanje ključnih zakona, prije svega reformisanog Zakona o VSTV-u, jačanje vladavine prava i antikorupcijskog okvira; imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima, s jasnim mandatom i političkom podrškom i prestanak simuliranja reformi kroz kozmetičke izmjene i parcijalna rješenja.

Bez ova tri elementa, evropski put ostaje floskula za domaću upotrebu, a ne realan politički proces.

Ova godina ogoljava stvarnost: ili će Bosna i Hercegovina iskoristiti kratak reformski prozor ili će evropski put ostati još jedna fraza, a stagnacija trajno stanje. Ključni izazov nije Brisel, nisu ni zakoni na papiru. Ključni izazov je politička volja da se prestane živjeti od odgađanja. Bez toga, nijedan izbor, nijedan fond i nijedna evropska deklaracija neće promijeniti putanju zemlje.

Dva čina: februar i oktobar



