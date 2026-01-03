Ko je Maduro: Od vozača autobusa do predsjednika

Nikolas Maduro je predsjednik Venecuele od 2013. godine, preuzevši vlast nakon smrti Huga Čaveza.
Maduro je započeo svoj radni vijek kao vozač autobusa, zatim je postao sindikalni vođa, a kasnije je služio kao Čavezov ministar vanjskih poslova.
Venecuelanska ekonomija se urušila pod Madurom. Kada su cijene nafte pale 2010-ih, valuta, inflacija i manjak hrane i lijekova izazvale su bunt građana. Korupcija i međunarodne sankcije povećale su pritisak.
Maduro je masovne proteste brutalno ugušio. Optužen je za namještanje izbora 2018. i 2024.
Američke vlasti dugo su optuživale Venecuelu da ne sarađuje u suzbijanju domaćih narko kartela. Trump tvrdi da je i Maduro sam vođa kartela.